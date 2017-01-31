Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Після завершення планово-попереджувального ремонту енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключили до енергомережі. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоблоку.
“31 січня 2017 року о 10:56 енергоблок № 1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) підключено до енергомережі після завершення планово-попереджувального ремонту, що тривав 38,8 діб”, — скзаано у повідомленні.
Наразі потужність блоку становить 30%, триває поступове планове підвищення потужності енергоблоку.
Так, станом на 12 годину 31 січня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1585 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.