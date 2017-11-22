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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 36992 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 22646 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 36553 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 49220 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 107731 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112728 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 136203 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107215 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от сети

Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от сети

Киев  •  УНН

 • 17665 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября УНН. Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.

Энергоблок № 4 был отключен от сети в 15:12 в соответствии с заявкой.

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Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2720 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Планируется включить четвертый энергоблок 2 декабря.

Напомним, 6 ноября энергоблок № 3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта.

Украинские Национальные Новости

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