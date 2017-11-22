Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от сети

Энергоблок № 4 был отключен от сети в 15:12 в соответствии с заявкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чернобыльской АЭС появился Instagram

Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2720 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Планируется включить четвертый энергоблок 2 декабря.

Напомним, 6 ноября энергоблок № 3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта.