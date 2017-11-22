Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от сети
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября УНН. Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.
Энергоблок № 4 был отключен от сети в 15:12 в соответствии с заявкой.
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Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2720 МВт.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Планируется включить четвертый энергоблок 2 декабря.
Напомним, 6 ноября энергоблок № 3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта.