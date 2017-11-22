Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключили від мережі

Енергоблок № 4 було відключено від мережі о 15:12 відповідно до заявки.

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Наразі на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 720 МВт.

Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає.

Планують увімкнути четвертий енергоблок 2 грудня.

Нагадаємо, 6 листопада енергоблок №3 Запорізької АЕС відновив роботу після ремонту.