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Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключили від мережі

Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключили від мережі

Київ • УНН

 • 17669 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада УНН. Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення поточного ремонту. Про це повідомили у прес-службі атомного підприємства, передає УНН.

Енергоблок № 4 було відключено від мережі о 15:12 відповідно до заявки.

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Наразі на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 720 МВт.

Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає.

Планують увімкнути четвертий енергоблок 2 грудня.

Нагадаємо, 6 листопада енергоблок №3 Запорізької АЕС відновив роботу після ремонту.

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