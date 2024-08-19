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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 13:55  •  2035 просмотра

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"Энергоатом" заменил все запасные части, которые ранее поставлялись из россии, на отечественные и западные аналоги. Компания оптимизирует ремонты АЭС для обеспечения максимальной мощности в энергосети во время отопительного сезона.

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из российской федерации.  об этом рассказал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время общения с журналистами, передает УНН с ссылкой на компанию. 

детали

По словам Катина, уже после аннексии Крыма компания начала работать над тем, чтобы постепенно отказаться от поставок запчастей, которые производятся в рф.

В составе "Энергоатома" есть обособленное подразделение, которое изготавливает большое количество запасных частей. Те, которые мы пока не способны сделать, поставляем от наших стран-партнеров западного мира. Мы практически заместили все запасные части, которые поставлялись из рф

- сказал Котин, комментируя ход ремонтной кампании на АЭС.

В то же время, глава "Энергоатома" отметил, что основным вызовом стала ситуация в отечественной энергосети. Ведь учитывая значительные разрушения в результате российских обстрелов, перед атомщиками встала важная задача-оптимизировать ремонты, чтобы оставить максимальную мощность в энергосети.

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщал, что в Украине ремонтная кампания построена так, чтобы зимой, в период максимальной нагрузки на энергосистему, в работе находились фактически все девять атомных блоков на украинских АЭС. Также кампания нацелена на то, чтобы оборудование во время отопительного сезона имело максимальную устойчивость.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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