"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из российской федерации. об этом рассказал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время общения с журналистами, передает УНН с ссылкой на компанию.

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По словам Катина, уже после аннексии Крыма компания начала работать над тем, чтобы постепенно отказаться от поставок запчастей, которые производятся в рф.

В составе "Энергоатома" есть обособленное подразделение, которое изготавливает большое количество запасных частей. Те, которые мы пока не способны сделать, поставляем от наших стран-партнеров западного мира. Мы практически заместили все запасные части, которые поставлялись из рф - сказал Котин, комментируя ход ремонтной кампании на АЭС.

В то же время, глава "Энергоатома" отметил, что основным вызовом стала ситуация в отечественной энергосети. Ведь учитывая значительные разрушения в результате российских обстрелов, перед атомщиками встала важная задача-оптимизировать ремонты, чтобы оставить максимальную мощность в энергосети.

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщал, что в Украине ремонтная кампания построена так, чтобы зимой, в период максимальной нагрузки на энергосистему, в работе находились фактически все девять атомных блоков на украинских АЭС. Также кампания нацелена на то, чтобы оборудование во время отопительного сезона имело максимальную устойчивость.