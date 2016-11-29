Электронотерапия наиболее эффективный метод лечения рака кожи - медицинский физик
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заведующий отделением медицинской физики медицинского центра "Клиника Спиженко" Руслан Зелинский в комментарии УНН сказал о возможности и эффективности электронотерапии в лечении онкозаболеваний кожи.
"В современной лучевой терапии чаще проводится лечение с помощью пучков таких элементарных частиц, как фотоны. Они используются для опухолей, которые залегают на определенной глубине в теле пациента. Но наш линейный ускоритель дает возможность облучения другими частицами - электронами. Благодаря тому, что электроны не проникают в глубину тела, они очень эффективны при лечении раков кожи, например, базалиом, плоскоклеточного рака кожи и др.", - сказал Р.Зелинский.
Также он отметил, что широко распространенная в практике зарубежных онкоцентров электронотерапия, в "Клинике Спиженко" начала использоваться с 2011 года, сразу после введения в эксплуатацию линейного ускорителя Elekta Synergy.
"В Клинике Спиженко проводится лечение опухолей кожи с глубиной залегания до 5 см, при этом зона облучения точно совпадает с контурами опухоли благодаря индивидуальным для каждого пациента металлическим "трафаретам", - они четко повторяют контуры опухоли, которые определяются во время предварительной диагностики.
Эффективность лечения подтверждается результатами, которые мы наблюдаем и фиксируем при каждом визите пациентов с целью прохождения регулярного периодического контроля", - рассказал Р.Зелинский.
Напомним, как сообщал УНН, длительное пребывание на солнце является одной из причин заболевания меланомой.
Также напомним, больше всего случаев заболевания меланомой в 2015 году зафиксировали в Киеве.