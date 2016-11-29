Електронотерапія найбільш ефективний метод лікування раку шкіри – медичний фізик
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Завідуючий відділенням медичної фізики медичного центру “Клініка Спіженко” Руслан Зелінський у коментарі УНН розповів про можливості та ефективність електронотерапії у лікуванні онкозахворювань шкіри.
“У сучасній променевій терапії частіше проводиться лікування за допомогою пучків таких елементарних частинок, як фотони. Вони використовуються для пухлин, які залягають на певній глибині в тілі пацієнта. Але наш лінійний прискорювач дає можливість опромінення іншими частинками — електронами. Завдяки тому, що електрони не проникають у глибину тіла, вони дуже ефективні при лікуванні раків шкіри, наприклад, базаліом, плоскоклітинного раку шкіри та ін”, — сказав Р.Зелінський.
Також він зазначив, що широко поширена у практиці закордонних онкоцентрів електронотерапія, у “Клініці Спіженко” почала використовуватись з 2011 року, одразу після введення в експлуатацію лінійного прискорювача Elekta Synergy.
“У Клініці Спіженко проводиться лікування пухлин шкіри з глибиною залягання до 5 см, при цьому зона опромінення точно співпадає з контурами пухлини завдяки індивідуальним для кожного пацієнта металевим "трафаретам“, — вони чітко повторюють контури пухлини, які визначаються під час попередньої діагностики.
Ефективність лікування підтверджується результатами, які ми спостерігаємо та фіксуємо під час кожного візиту пацієнтів з метою прохождення регулярного періодичного контролю”, — розповів Р. Зелінський.
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