Электроноши смогут вывозить раненых: украинские пограничники осваивают, переданную волонтерами, разработку медевакуации

Пограничники Краматорского отряда получили от волонтеров разработку наземного беспилотника, который прост в управлении, а также имеет необходимый уровень проходимости и высокую грузоподъемность. Предполагается, что подобные устройства, при своем будущем применении помогут уменьшить количество потерь во время медэвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, устройство достаточно простое в управлении, которое осуществляется с помощью джойстика. Среди других показателей: указывается, что разработка способна "тянуть 200 кг"; если зацепить "аиста" к одной из сторон, человек сможет самостоятельно осуществлять управление; колеса испытаны в проезде среди воды и гололеда; кроме того, наземный беспилотник способен перевозить вещи военного назначения, которые специально закрепляются на нем.

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Пограничники Краматорского отряда благодарят волонтеров за электроноши.

Как отмечается, разработки закупили за средства финских благотворителей для нужд подразделения, выполняющего боевые задачи на Бахмутском направлении.

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