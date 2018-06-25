Электронную систему поступления-2018 протестируют 25 и 26 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В понедельник и во вторник, 26 июня, в течение часа каждый желающий сможет протестировать регистрацию электронного кабинета и подачу заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“Накануне вступительной кампании, 25 и 26 июня, абитуриенты, их родители и любой желающий сможет протестировать электронные кабинеты, через которые будет происходить подача заявлений в вузы”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, такая возможность будет открыта на сайте http://ez.osvitavsim.org.ua/ с 15:00 до 16:00 в указанные даты.
Тестирование проводится для того, чтобы проверить работу системы ЕГЄБО в условиях пиковой нагрузки и завершить ее последние настройки. Также поступающие смогут потренироваться в регистрации кабинетов и подаче заявлений.
Для этого нужно:
1) войти на сайт http://ez.osvitavsim.org.ua/;
2) на главной странице сайта перейти по ссылке: “Генерация данных для тестирования регистрации электронного кабинета поступающего и представления заявлений”;
3) на странице генерации данных ознакомиться и выполнять пошаговую инструкцию.
Тестовые электронные кабинеты будут создаваться с использованием реально несуществующих данных (ФИО, данные аттестата о полном общем среднем образовании и сертификата ВНО).
Напомним, более 200 участников ВНО получили максимальные баллы по тестированию.