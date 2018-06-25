Електронну систему вступу-2018 тестуватимуть 25 та 26 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У понеділок та у вівторок, 26 червня, упродовж години кожен охочий зможе протестувати реєстрацію електронного кабінету та подання заяв. Про це повідомила пресс-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“Напередодні вступної кампанії, 25 і 26 червня, вступники, їхні батьки та будь-хто охочий зможе протестувати електронні кабінети, через які відбуватиметься подання заяв до вишів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, така можливість буде відкрита на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/ з 15:00 до 16:00 у зазначені дати.
Тестування проводиться для того, щоб перевірити роботу системи ЄДЕБО в умовах пікового навантаження та завершити її останні налаштування. Також вступники зможуть потренуватись у реєстрації кабінетів та подачі заяв.
Для цього потрібно:
1) увійти на сайт http://ez.osvitavsim.org.ua/;
2) на головній сторінці сайту перейти за посиланням: “Генерація даних для тестування реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв”;
3) на сторінці генерації даних ознайомитись та виконувати покрокову інструкцію.
Тестові електронні кабінети будуть створюватись з використанням реально неіснуючих даних (ПІБ, дані атестата про повну загальну середню освіту та сертифіката ЗНО).
Нагадаємо, понад 200 учасників ЗНО отримали максимальні бали за тестування.