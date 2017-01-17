Электронная сигарета взорвалась во рту у американца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Электронная сигарета взорвалась во рту у жителя американского штата Айдахо, передает УНН со ссылкой на New York Post.
Как рассказал американец Эндрю Холл из Покателло, он курил перед работой, когда внезапно устройство взорвалось прямо у него во рту.
Отмечается, в результате он потерял семь зубов и получил ожог лица.
Э.Холл выложил фотографии и опубликовал описание того, что с ним случилось, в социальной сети Facebook.
Как сообщал УНН, в Швеции установили рекламный щит, который кашляет на курильщиков.