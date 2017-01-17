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Электронная сигарета взорвалась во рту у американца

Электронная сигарета взорвалась во рту у американца

Киев • УНН

 • 101260 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Электронная сигарета взорвалась во рту у жителя американского штата Айдахо, передает УНН со ссылкой на New York Post.

Как рассказал американец Эндрю Холл из Покателло, он курил перед работой, когда внезапно устройство взорвалось прямо у него во рту.

Отмечается, в результате он потерял семь зубов и получил ожог лица.

Э.Холл выложил фотографии и опубликовал описание того, что с ним случилось, в социальной сети Facebook.

Как сообщал УНН, в Швеции установили рекламный щит, который кашляет на курильщиков.

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