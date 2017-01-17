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Електронна сигарета вибухнула у роті американця

Електронна сигарета вибухнула у роті американця

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Електронна сигарета вибухнула в роті у жителя американського штату Айдахо, передає УНН з посиланням на New York Post.

Як розповів американець Ендрю Холл з Покателло, він курив перед роботою, коли раптово пристрій вибухнув прямо у нього в роті.

Зазначається, в результаті він втратив сім зубів і отримав опік обличчя.

Е.Холл виклав фотографії та опублікував опис того, що з ним трапилося, в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв УНН, у Швеції встановили рекламний щит, який кашляє на курців.

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