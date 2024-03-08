Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

На юге Африки, размером с Францию, февраль стал самым засушливым за последние десятилетия, что привело к гибели урожаев и спровоцировало дефицит электроэнергии, который угрожает ударить по медным рудникам в ключевом регионе производства, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В прошлом месяце на большей территории Замбии, Ботсваны и Зимбабве выпало наименьшее количество осадков (или близкое к этому) с момента начала регистрации в 1981 году, как показывают предварительные данные Центра климатических опасностей Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Засуха, в которой обвиняют погодное явление Эль-Ниньо, является последним индикатором того, насколько серьезно на Африку влияют экстремальные погодные явления, которые, по словам ученых, становятся все более частыми и серьезными из-за изменения климата.

Президент Замбии Хакаинде Хичилема на прошлой неделе объявил засуху национальной катастрофой: по оценкам, 45% посевных площадей были уничтожены как раз в тот момент, когда должен был созреть основной урожай кукурузы. В Зимбабве некоторые фермеры отказались от попыток выращивать и собирать урожай, позволяя скоту пастись на том, что осталось. Расходы воды в реке Замбези, которая питает турбины, от которых обе страны получают электроэнергию, составляют менее четверти того, что было год назад.

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Значительная часть Ботсваны также пострадала от Эль-Ниньо, при этом Метеорологическая служба Ботсваны отмечает, что на подавляющем большинстве территории страны выпадает значительно меньше осадков, чем обычно. Фермеры, получившие господдержку, в текущем сезоне засеяли меньше половины площадей, чем в предыдущем.

В Намибии уровень воды в плотинах уже находится на опасно низком уровне. По словам Андриса Кока, представителя национальной службы водоснабжения, главный резервуар, снабжающий столицу, Виндхук, заполнен лишь на 11% и снижается.

Засуха, как ожидается, приведет к сокращению производства за пределами сельского хозяйства. Замбия использует гидроэнергетику для производства около 85% электроэнергии, а уровень воды в Карибе, крупнейшем в мире искусственном пресноводном озере, что питает Замбези, упал до 15% емкости хранилища, а это означает, что электроэнергию придется нормировать. Зимбабве уже усилило веерные отключения электроэнергии.

По данным государственного агентства, регулирующего водохранилище, приток воды в Карибу в этом сезоне настолько скуден, что может оказаться одним из самых низких за всю историю наблюдений.

Государственная энергокомпания Замбии 11 марта начнет веерные отключения электроэнергии продолжительностью восемь часов ежедневно. Она планирует попросить шахты второго по величине производителя меди в Африке после Демократической Республики Конго сократить потребление электроэнергии на целых 25%. Шахты в Конго полагаются на энергоснабжение Замбии и также сталкиваются с потенциальным дефицитом электроэнергии.

Дополнение

По данным Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо - это в основном сезонное явление, которое повышает вероятность экстремальных погодных и климатических явлений. Нынешнее явление входит в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений и способствовало более засушливым и теплым условиям в некоторых частях южной Африки, говорится в заявлении от 5 марта. По ее данным, температура была на 4-5 градусов по Цельсию выше, чем в среднем за февраль.

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