Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  68799 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  72456 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  80661 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  102662 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  66221 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
07.03.24  •  107148 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109115 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108100 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109206 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130555 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

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Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

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ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

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Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

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Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

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Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

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Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

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Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

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Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

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ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

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7 марта 2024, 10:12  •  150637 просмотра

Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

На юге Африки февраль стал самым засушливым месяцем за последние десятилетия, погубив урожай и вызвав нехватку электроэнергии, что грозит ударом по медным рудникам в одном из ключевых регионов производства.

Экономика •   •  7195 просмотра
Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня 13,5°C из-за отсутствия зимнего перемешивания с 2012 года, что угрожает биоразнообразию.

Новости Мира •   •  8978 просмотра
Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Военная поддержка Украины будет расти: в этом году ЕС и его страны-члены планируют предоставить Украине дополнительно 21 миллиард евро.

Война •   •  10701 просмотра
ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Украина интенсифицирует строительство фортификационных сооружений и оборонительных линий на фронте, поскольку сейчас ведет оборонительную операцию, в отличие от прошлогоднего контрнаступления, когда такие усилия были менее активными.

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Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Венгрия получила 75 млн евро ранее заблокированных средств ЕС, которые будут потрачены на программу по охране окружающей среды и энергоэффективности.

Экономика •   •  8283 просмотра
Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Ожидается, что во время визита Президента Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Война •   •  9592 просмотра
Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в марте и 1,5 млрд евро в апреле как первые транши в рамках программы Ukraine Facility.

Экономика •   •  7989 просмотра
Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Петиция о присвоении почетного звания Героя Украины посмертно Геннадию Афанасьеву, бывшему политзаключенному и борцу за украинский Крым, который добровольцем пошел защищать Украину от российского вторжения и погиб в Луганской области, набрала достаточное количество голосов для рассмотрения.

Общество •   •  9413 просмотра
Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

Украина готова к дальнейшим скоординированным шагам со странами-соседями ЕС и Европейской Комиссией для разблокирования границ, восстановления экспорта и транзита украинской продукции.

Экономика •   •  9398 просмотра
Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

Пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиационную бомбу, упавшую возле жилых домов в Торецке Донецкой области.

Война •   •  9258 просмотра
В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф