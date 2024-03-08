Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

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На юге Африки февраль стал самым засушливым месяцем за последние десятилетия, погубив урожай и вызвав нехватку электроэнергии, что грозит ударом по медным рудникам в одном из ключевых регионов производства.
Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд
Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня 13,5°C из-за отсутствия зимнего перемешивания с 2012 года, что угрожает биоразнообразию.
ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
Военная поддержка Украины будет расти: в этом году ЕС и его страны-члены планируют предоставить Украине дополнительно 21 миллиард евро.
Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно
Украина интенсифицирует строительство фортификационных сооружений и оборонительных линий на фронте, поскольку сейчас ведет оборонительную операцию, в отличие от прошлогоднего контрнаступления, когда такие усилия были менее активными.
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Венгрия получила 75 млн евро ранее заблокированных средств ЕС, которые будут потрачены на программу по охране окружающей среды и энергоэффективности.
Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ
Ожидается, что во время визита Президента Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии
Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в марте и 1,5 млрд евро в апреле как первые транши в рамках программы Ukraine Facility.
Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов
Петиция о присвоении почетного звания Героя Украины посмертно Геннадию Афанасьеву, бывшему политзаключенному и борцу за украинский Крым, который добровольцем пошел защищать Украину от российского вторжения и погиб в Луганской области, набрала достаточное количество голосов для рассмотрения.
Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль
Украина готова к дальнейшим скоординированным шагам со странами-соседями ЕС и Европейской Комиссией для разблокирования границ, восстановления экспорта и транзита украинской продукции.
В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф
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