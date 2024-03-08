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Ель-Ніньйо вразив південь Африки: лютий став найпосушливішим за всю історію спостережень

Київ • УНН

 • 26593 перегляди

На півдні Африки лютий став найпосушливішим місяцем за останні десятиліття, знищивши врожай і спричинивши брак електроенергії, що загрожує ударом по мідних рудниках в одному з ключових регіонів виробництва.

Ель-Ніньйо вразив південь Африки: лютий став найпосушливішим за всю історію спостережень

На півдні Африки, розміром із Францію, лютий став найпосушливішим за останні десятиліття, що призвело до загибелі врожаїв і спровокувало дефіцит електроенергії, який загрожує вдарити по мідних шахтах у ключовому регіоні виробництва, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Минулого місяця на більшій території Замбії, Ботсвани та Зімбабве випала найменша кількість опадів (або близька до неї) з моменту початку реєстрації в 1981 році, як показують попередні дані Центру кліматичних небезпек Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Посуха, у якій звинувачують погодне явище Ель-Ніньйо, є останнім індикатором того, наскільки серйозно на Африку впливають екстремальні погодні явища, які, за словами вчених, стають дедалі частішими та серйознішими через зміну клімату.

Президент Замбії Хакаінде Хічілема минулого тижня оголосив посуху національною катастрофою: за оцінками, 45% посівних площ було знищено якраз у той момент, коли мав дозріти основний урожай кукурудзи. У Зімбабве деякі фермери відмовилися від спроб вирощувати і збирати врожай, дозволяючи худобі пастися на тому, що залишилося. Витрати води в річці Замбезі, яка живить турбіни, від яких обидві країни отримують електроенергію, становлять менш ніж чверть того, що було рік тому.

Уряд Зімбабве попередив, що врожай 2024 року може скласти половину торішнього.

Значна частина Ботсвани також постраждала від Ель-Ніньйо, при цьому Метеорологічна служба Ботсвани зазначає, що на переважній більшості території країни випадає значно менше опадів, ніж зазвичай. Фермери, які отримали держпідтримку, у поточному сезоні засіяли менше половини площ, ніж у попередньому.

У Намібії рівень води в греблях уже перебуває на небезпечно низькому рівні. За словами Андріса Кока, представника національної служби водопостачання, головний резервуар, що постачає воду в столицю, Віндгук, заповнений лише на 11% і знижується.

Посуха, як очікується, призведе до скорочення виробництва за межами сільського господарства. Замбія використовує гідроенергетику для виробництва близько 85% електроенергії, а рівень води в Карибі, найбільшому у світі штучному прісноводному озері, що живить Замбезі, впав до 15% ємності сховища, а це означає, що електроенергію доведеться унормовувати. Зімбабве вже посилило віялові відключення електроенергії.

За даними державного агентства, що регулює водосховище, приплив води в Карибу цього сезону настільки мізерний, що може виявитися одним із найнижчих за всю історію спостережень.

Державна енергокомпанія Замбії 11 березня почне віялові відключення електроенергії тривалістю вісім годин щодня. Вона планує попросити шахти другого за величиною виробника міді в Африці після Демократичної Республіки Конго скоротити споживання електроенергії на цілих 25%. Шахти в Конго покладаються на енергопостачання Замбії і також стикаються з потенційним дефіцитом електроенергії.

Доповнення

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Ель-Ніньйо - це здебільшого сезонне явище, що підвищує ймовірність екстремальних погодних і кліматичних явищ. Нинішнє явище входить до п'ятірки найсильніших за всю історію спостережень і сприяло більш посушливим і теплим умовам у деяких частинах південної Африки, ідеться в заяві від 5 березня. За її даними, температура була на 4-5 градусів за Цельсієм вищою, ніж у середньому за лютий.

Екстремальні температурні рекорди у 2024 році можуть перевищити рівень попереднього року: до чого феномен Ель-Ніньо01.01.2024, 19:09 • 148754 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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