Бывшему замминистра МЧС сообщено о подозрении в растрате почти 24 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Експосадовець подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность Министерству.
Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в городе Ирпене Киевской области.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство по Киевской области на 23700000 грн меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в ГБР расследуют почти 15 тысяч уголовных производств.