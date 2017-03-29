Экстремальный полет парапланера сняли во французских Альпах

Как сообщается, режиссер решил снять уникальный ролик, на котором видно, как один из парапланеристов Тео де Блик выполняет акробатические маневры в воздухе во французских Альпах над фуникулером Сент-Илер-дю-Туве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Храм летающих монахов появился в Китае

Отметим, ежегодно тысячи любителей и профессионалов приезжают в этот регион на фестиваль свободного полета (Кубок Икара), который устраивается в сентябре.

Как сообщал УНН, шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто на снегоходе.