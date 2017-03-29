Экстремальный полет парапланера сняли во французских Альпах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На официальной странице National Geographic появилось видео кинорежиссера Шамса, который снял экстремальный акробатический полет парапланериста Тео де Блика, передает УНН.
Как сообщается, режиссер решил снять уникальный ролик, на котором видно, как один из парапланеристов Тео де Блик выполняет акробатические маневры в воздухе во французских Альпах над фуникулером Сент-Илер-дю-Туве.
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Отметим, ежегодно тысячи любителей и профессионалов приезжают в этот регион на фестиваль свободного полета (Кубок Икара), который устраивается в сентябре.
Как сообщал УНН, шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто на снегоходе.