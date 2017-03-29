Екстремальний політ парапланера зняли у французьких Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На офіційній сторінці National Geographic з’явилося відео кінорежисера Шамса, який відзняв екстремальний акробатичний політ парапланериста Тео де Бліка, передає УНН.
Як повідомляється, режисер вирішив відзняти унікальний ролик, на якому видно, як один з парапланеристів Тео де Блік виконує акробатичні маневри у повітрі у французьких Альпах над фунікулером Сент-Ілер-дю-Туві.
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Зазначимо, щороку тисячі любителів та професіоналів приїздять у цей регіон на фестиваль вільного польоту (Кубок Ікара), який влаштовується у вересені.
Як повідомляв УНН, шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто на снігоході.