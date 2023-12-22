Экспортировать "черное зерно" станет трудно: опыт Одесской области хотят законодательно распространить на всю Украину

В конце ноября этого года Верховная рада поддержала законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного" зерна. Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в части налогообложения экспорта зерна и масла во время военного положения. Так, законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для осуществления внешнеэкономических операций по экспорту соответствующих товаров. Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной; особенности регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки. Законопроект №10169 обязывает экспортеров вносить информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию. Также в нем предлагается предоставить полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и масло. В основу документов лег приказ главы Одесской ОВА Олега Кипера по внедрению "белого" механизма поставок зерна за границу, передает УНН.

Детали

Соответствующий приказ был обнародован 18 августа. Именно тогда начал работу новый коридор, и оказалось, что часть зерна на экспорт не учитывается.

"Мы увидели, что часть зерна не учитывается. Она идет по документам, но недобросовестные экспортеры создают фиктивные фирмы-однодневки, экспортируют, потом закрывают фирму, валютная выручка не возвращается, а налоги не уплачиваются", - рассказал Кипер во время пресс-конференции.

Тогда в ОВА решили разработать и внедрить "белый" механизм экспорта. Соответствующий приказ был обнародован 18 августа.

"Мы собрали бизнес, предложили им, скажем так, работать в белую. Обо всем договорились, все нас поддержали, подписали меморандум. Когда мы запустить в ход все согласованные процессы, пошло много жалоб. Не понятных, ведь во время встречи с бизнесом все заявили о поддержке предложений единогласно. Мы это перетерпели. Я доложил о ситуации президенту лично. Далее - подключился КМУ. Сегодня законопроект об экспорте уже в первом чтении, и он полностью дублирует наш приказ. Вопрос там был только один: налоговые накладные подаются не после закрытия декларации, а подаются с открытием таможенной декларации, чтобы мы видели происхождение. Если нет происхождения, мы понимаем, что зерно куплено в кэше, оно не имеет документов и соответственно нет налогов. Такое зерно мы не допускаем к загрузке", - уточнил Кипер.

Сейчас в министерстве аграрной политики и Минэкономики отработали механизм, по которому для отправки зерна фирма-экспортер должна пройти верификацию и получить сертификат. Одно из условий - компания должна быть зарегистрирована до начала войны.

"Западные регионы тоже издали такие приказы. Они также пытаются отрегулировать рынок зерна так, как сделали в Одессе. Своим приказом я изменил порядок процедуры оформления зерна", - добавил Кипер.

Глава ОВА отметил, что с нетерпением ожидает принятия законопроекта в целом.

"Документ сверхважный. Вы знаете, что логистически Одесса кормит всю страну. Логистика, которая идет через наш регион, является мощным экономическим ресурсом для нашего государства", - резюмировал он.

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