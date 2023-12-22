Экспортировать "черное зерно" станет трудно: опыт Одесской области хотят законодательно распространить на всю Украину
Украина усиливает контроль за экспортом зерна с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения надлежащего документирования и налогообложения, распространяя опыт Одесской области на всю страну.
Умеров обсудил подготовку украинского персонала для F-16 с министром обороны Португалии
Министр обороны Украины обсудил со своим португальским коллегой подготовку украинского персонала для истребителей F-16 и другую помощь для противодействия российской агрессии.
Уменьшить нагрузку на бизнес: в Украине предлагают упростить санитарные нормы и правила
Межведомственная рабочая группа по вопросам дерегуляции рекомендует отменить значительную часть из проанализированных регуляторных актов с целью облегчения нагрузки на бизнес и содействия экономическому росту.
"Динамо" сыграет с варшавской "Легией" в первом матче после перерыва в Турции
После отпуска "Динамо" встретится с варшавской "Легией" в Турции 29 января, и это будет заключительный тестовый матч тренировочного сбора "Легии".
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю.
Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона
Обязательство Пентагона выделить оставшиеся один миллиард долларов на оборону Украины предусматривает поддержку Конгресса в выделении дополнительных средств, с акцентом на насущные потребности в вооружении. Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили более 500 человек личного состава противника и 15 единиц военной техники, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
Санкции США остановили поставки из российского проекта "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
Проект "Арктик СПГ 2" задерживается из-за санкций США, что привело к росту цен на газ в Европе.
Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине
СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, по сообщениям, регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Мураев обвиняется в государственной измене и ему грозит до 15 лет лишения свободы.