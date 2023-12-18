Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года
Киев • УНН
Олег Кипер, председатель Одесской областной военной администрации, обсудил текущие вызовы и Стратегию послевоенного восстановления с 18 представителями дипломатических миссий, поблагодарив за их постоянную поддержку.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с дипломатическим корпусом Одесской области, передает УНН.
Подводим итоги года вместе с дипломатическим корпусом Одесской области. 18 представителей дипломатических миссий разных стран, поддерживающих Украину и наш регион. Очень важно продолжать доносить правду о войне в Украине всему миру. Несмотря на тяжелые времена, мы продолжаем ежедневно активно работать для ускорения нашей Победы и восстановления Одесской области. Сегодня поговорили о помощи как и насущных вопросов, в частности усиление мобильных групп, уничтожающих вражеские дроны, так и о глобальном будущем - формировании Стратегии послевоенного восстановления Одесской области
Также Кипер поблагодарил дипломатов за поддержку, которую регион испытывает на постоянной основе.
"Спасибо, что вы вместе с нами проживаете как и трагические, так и радостные дни", - резюмировал он.
Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года
Олег Кипер, председатель Одесской областной военной администрации, обсудил текущие вызовы и Стратегию послевоенного восстановления с 18 представителями дипломатических миссий, поблагодарив за их постоянную поддержку.
Конструкция Крымского моста очень уязвима: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой
Крымский мост не используется оккупантами для перевозки крупных военных грузов из-за технических ограничений и рисков, сообщила Наталья Гуменюк. Это ограничивает поставки систем противовоздушной обороны Крыма, и мост может время от времени пропускать только умеренные грузы.
Может быть последним: в США планируют предоставить еще один пакет помощи Украине в этом году
США планируют отправить Украине пакет помощи до конца декабря, который может стать последним без нового финансирования со стороны Конгресса, поскольку средства Пентагона на замену переданного вооружения иссякнут до 30 декабря.
Протесты на границе с Украиной: в Польше заявили, что решить проблему с перевозчиками будет сложно
Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак признает сложность решения пограничного протеста перевозчиков и связывает проблему с бездействием предыдущего правительства. Запланированы переговоры с украинскими чиновниками на фоне продолжающихся блокад дальнобойщиков.
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк
Вооруженные силы Украины значительно уменьшили российское военно-морское присутствие в Черном море, но россия сохраняет ракетный потенциал с радиусом действия 2 500 километров, что представляет постоянную угрозу для Украины.
В Пентагоне заявили, что до конца года США исчерпают все деньги для военной помощи Украине
Пентагон исчерпает средства на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря 2023 года, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Последние 1,07 миллиарда долларов используются на закупку новых вооружений.
В Одесской области капитально отремонтировали хирургическое отделение одной из центральных больниц
По данным ОВА, во время ремонта отделение расширили на 30 мест для госпитализации пациентов.
Оккупанты заблокировали визит МАГАТЭ на тепловую станцию возле Запорожской АЭС
Российские оккупанты не допустили группу МАГАТЭ к инспекции тепловой электростанции, которая имеет решающее значение для резервного питания Запорожской атомной электростанции, что увеличивает риски отключения электроэнергии.
Зеленский презентовал Говарду Баффету табличку в его честь на Аллее Смелости
Президент Украины Зеленский почтил Говарда Баффета мемориальной доской на Аллее мужества в Киеве за его поддержку и усилия по разминированию в Украине в условиях российской агрессии.
ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского
ВАКС начал специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" и сына экс-чиновника СНБО по факту нанесения ущерба на сумму почти 13 миллионов гривен.