Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с дипломатическим корпусом Одесской области, передает УНН.

Подводим итоги года вместе с дипломатическим корпусом Одесской области. 18 представителей дипломатических миссий разных стран, поддерживающих Украину и наш регион. Очень важно продолжать доносить правду о войне в Украине всему миру. Несмотря на тяжелые времена, мы продолжаем ежедневно активно работать для ускорения нашей Победы и восстановления Одесской области. Сегодня поговорили о помощи как и насущных вопросов, в частности усиление мобильных групп, уничтожающих вражеские дроны, так и о глобальном будущем - формировании Стратегии послевоенного восстановления Одесской области - написал глава ОВА.

Также Кипер поблагодарил дипломатов за поддержку, которую регион испытывает на постоянной основе.

"Спасибо, что вы вместе с нами проживаете как и трагические, так и радостные дни", - резюмировал он.