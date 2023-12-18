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Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 19:17  •  5109 просмотра

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Олег Кипер, председатель Одесской областной военной администрации, обсудил текущие вызовы и Стратегию послевоенного восстановления с 18 представителями дипломатических миссий, поблагодарив за их постоянную поддержку.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с дипломатическим корпусом Одесской области, передает УНН.

Подводим итоги года вместе с дипломатическим корпусом Одесской области. 18 представителей дипломатических миссий разных стран, поддерживающих Украину и наш регион. Очень важно продолжать доносить правду о войне в Украине всему миру. Несмотря на тяжелые времена, мы продолжаем ежедневно активно работать для ускорения нашей Победы и восстановления Одесской области. Сегодня поговорили о помощи как и насущных вопросов, в частности усиление мобильных групп, уничтожающих вражеские дроны, так и о глобальном будущем - формировании Стратегии послевоенного восстановления Одесской области 

- написал глава ОВА.

Также Кипер поблагодарил дипломатов за поддержку, которую регион испытывает на постоянной основе.

"Спасибо, что вы вместе с нами проживаете как и трагические, так и радостные дни", - резюмировал он.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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