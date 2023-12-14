Экспортеры готовят документы для подачи заявки на получение лицензий на поставку подсолнечника в Болгарию - министр

Механизм действия лицензий для экспорта украинской аграрной продукции, в частности подсолнечника, обсудили министры аграрной политики Украины и Болгарии. Об этом сообщило Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в рамках онлайн-встречи с болгарским коллегой Кириллом Ватевым обсудили начало поставок украинского подсолнечника в Болгарию по лицензиям.

Николай Сольский сообщил, что экспортеры подсолнечника уже готовят документы для подачи заявки на получение лицензий. После согласования заявок с болгарской стороной украинские предприниматели получат соответствующую лицензию на экспорт подсолнечника. Министр агрополитики подчеркнул важность соблюдения лицензионного режима экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции в Болгарию.

Кроме того, министры обсудили вопросы экспорта в Болгарию рапса, пшеницы, кукурузы, ягод, меда и сахара.

Украина планирует тщательно отслеживать и контролировать перемещение сельскохозяйственной продукции в Болгарию.

Напомним

Недавно Украина и Болгария согласовали детали введения режима лицензирования экспорта украинских семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

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