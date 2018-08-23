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Экспорт зерновых уменьшился на 12%

Киев • УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В текущем маркетинговом году экспорт зерновых уменьшился на 12,3%, передает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Экспорт зерновых уменьшился на 12%

“С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля 2018 года, Украина экспортировала более 5 млн тонн зерновых культур, в частности, более 2,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной — почти 1,6 млн тонн, фуражной — более 1 млн тонн), ячменя — 1,2 млн тонн, кукурузы — 1 млн тонн”, — говорится в сообщении.

В то же время, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 5,7 млн тонн зерновых, в частности, почти 3 млн пшеницы (в том числе продовольственной — более 1,4 млн тонн и фуражной пшеницы — почти 1,5 млн тонн), ячменя — 1,7 млн тонн, кукурузы — более 1 млн тонн).

Таким образом экспорт зерновых уменьшился на 0,7 млн тонн или на 12,2%.

Кроме того, в текущем маркетинговом году было экспортировано более 910 тыс. тонн масличных культур. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 581 тыс. тонн.

Напомним, сельхозпроизводители уже собрали около 34,2 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 га, что составляет 100% от прогнозируемых площадей.

Украинские Национальные Новости

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