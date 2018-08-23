Експорт зернових зменшився на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У поточному маркетинговому році експорт зернових зменшився на 12,3%, передає УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.
“З початку поточного маркетингового року, який розпочався 1 липня 2018 року, Україна експортувала понад 5 млн тонн зернових культур, зокрема, понад 2,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — майже 1,6 млн тонн, фуражної — понад 1 млн тонн), ячменю — 1,2 млн тонн, кукурудзи — 1 млн тонн”, — сказано у повідомленні.
Водночас, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 5,7 млн тонн зернових, зокрема, майже 3 млн пшениці (у тому числі продовольчої — понад 1,4 млн тонн та фуражної пшениці — майже 1,5 млн тонн), ячменю — 1,7 млн тонн, кукурудзи — понад 1 млн тонн).
Таким чином експорт зернових зменшився на 0,7 млн тонн або на 12,2%.
Крім того, поточного маркетингового року було експортовано понад 910 тис. тонн олійних культур. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 581 тис. тонн.
Нагадаємо, сільгоспвиробники вже зібрали близько 34,2 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 га, що становить 100% від прогнозованих площ.