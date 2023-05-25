Экспорт электроэнергии сегодня не предвидится - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Экспорт электроэнергии из Украины сегодня не предвидится, в отличие от импорта, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
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"Несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов, энергетическая система работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях. На текущие сутки планируется импорт электроэнергии из Словакии: от 20 до 110 МВт, экспорт не предвидится", - сообщили в министерстве.
Детали
При этом указано, что в результате ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области - 6 населенных пунктов. После предыдущего массированного обстрела обесточенной оставалась шахта в Донецкой области.
Из-за погодных условий было обесточено более 100 населенных пунктов, в частности, в Днепропетровской области - 73 населенных пункта, также из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях.
Из-за технологических нарушений произошли временные отключения электроснабжения в Николаевской и Одесской областях. Сейчас все абоненты запитаны.
В Киевской области без света на утро оставалось 3,2 тысячи потребителей. Продолжались восстановительные работы.
Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также оставались без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.