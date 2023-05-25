Експорт електроенергії сьогодні не передбачається - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Експорт електроенергії з України сьогодні не передбачається, на відміну від імпорту, повідомили в Міненерго, пише УНН.
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"Попри надскладну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах. На поточну добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини: від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається", - повідомили у міністерстві.
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При цьому вказано, що внаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - 6 населених пунктів. Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишалася шахта на Донеччині.
Через погодні умови було знеструмлено більше ніж 100 населених пунктів, зокрема, у Дніпропетровській області - 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.
Через технологічні порушення відбулися тимчасові відключення електропостачання на Миколаївщині та Одещині. Наразі всіх абонентів заживлено.
На Київщині без світла на ранок залишалося 3,2 тисячі споживачів. Тривали відновлювальні роботи.
Окрім цього, через попередні обстріли також залишалися без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.