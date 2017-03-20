Экспорт аграрной продукции Украины превысил 1,3 млрд долларов

"В январе 2017 года экспорт аграрной продукции составил 1,36 млрд долларов США, что стало рекордным показателем за последние 4 года. По сравнению с январем 2016 года внешние поставки сельхозпродукции увеличились наполовину - на 53,7%. Рост наблюдался по всем группам товаров, что свидетельствует об увеличении в мире спроса на украинское продовольствие", - говорится в сообщении.

В абсолютных значениях, традиционно, всего было поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения - на 735,7 млн долларов, что больше предыдущего периода на 66,6%. В том числе, зерновых культур - на 565,4 млн долларов (166,4% к январю 2016 года).

Увеличение экспорта по другим группам сельскохозяйственных товаров в январе 2017 года по данным Государственной службы статистики Украины выглядит так: жиры и масла - до 371,9 млн долларов (131,1% к январю 2016 года), готовые пищевые продукты - до 204,5 млн долларов (161,8% к январю 2016 года), живые животные и продукты животного происхождения - до 43,8 млн долларов (143,2% к январю 2016 года).

В Минагрополитики отметили, что благодаря увеличению экспорта сельскохозяйственных товаров доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла рекордных 44,8%.

Как сообщал УНН, в Украине ранними зерновыми уже засеяли 273 тыс. га.