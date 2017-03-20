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Експорт аграрної продукції України перевищив 1,3 млрд доларів

Експорт аграрної продукції України перевищив 1,3 млрд доларів

Київ • УНН

 • 6421 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У січні 2017 року експорт аграрної продукції склав 1,36 млрд доларів США, що стало рекордним показником за останні 4 роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

"У січні 2017 року експорт аграрної продукції склав 1,36 млрд доларів США, що стало рекордним показником за останні 4 роки. У порівнянні із січнем 2016 року зовнішні постачання сільгоспродукції збільшилися наполовину - на 53,7%. Зростання спостерігалося за усіма групами товарів, що свідчить про збільшення у світі попиту на українське продовольство", - йдеться в повідомленні.

У абсолютних значеннях, традиційно, найбільше було поставлено на зовнішні ринки продуктів рослинного походження – на 735,7 млн доларів, що більше попереднього періоду на 66,6%. У тому числі, зернових культур – на 565,4 млн доларів (166,4% до січня 2016 року).

Збільшення експорту за іншими групами сільськогосподарських товарів у січні 2017 року за даними Державної служби статистики України виглядає так: жири та олії – до 371,9 млн доларів (131,1% до січня 2016 року), готові харчові продукти – до 204,5 млн доларів (161,8% до січня 2016 року), живі тварини та продукти тваринного походження – до 43,8 млн доларів (143,2% до січня 2016 року).

В Мінагрополітики наголосили, що завдяки збільшенню експорту сільськогосподарських товарів частка аграрної продукції у загальнонаціональному експорті сягнула рекордних 44,8%.

Як повідомляв УНН, в Україні ранніми зерновими вже засіяли 273 тис. га.

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