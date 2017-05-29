Экспорт аграрной продукции в январе-марте вырос на 1,26 млрд долларов - МинАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Аграрный экспорт Украины в январе-марте 2017 увеличился на 1,26 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
"Украинский аграрный экспорт за январь-март 2017 вырос на 38,6% и составил 4,56 млрд долл., что на 1,26 млрд долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что больше всего увеличились поставки живых животных и продуктов животного происхождения - продукции было экспортировано на 213 млн долл.
Вместе с тем, по данным Минагрополитики Украина экспортировала продукцию растительного происхождения на сумму 2,3 млрд долл., жиров и масла животного или растительного происхождения - на 1,28 млрд долл., готовых пищевых продуктов - на 0,75 млрд долл.
"Следует отметить, что увеличение экспорта наблюдалось по всем группам аграрных товаров. В частности, такое увеличение было обеспечено за счет поставок: подсолнечного масла (на 315,7 млн долл.), соевых бобов (на 225,9 млн долл.), кукурузы (на 140,4 млн долл.), сахара (на 116,3 долл.), пшеницы (на 110,6 долл.), ячменя (на 65,8 млн долл.) и других видов продукции", - добавили в МинАПК.
В ведомстве напомнили, что главными торговыми партнерами Украины в аграрной отрасли остаются страны Азии - 44,4% (от всего украинского экспорта), страны ЕС - 28,6% и африканские страны - 18%.
Как сообщал УНН, Украина в январе-апреле 2017 экспортировала молока и сливок НЕ сгущенных на 1,6 млн долл.
Также Украина с начала маркетингового года экспортировала 39,14 млн тонн зерна, что на 120 тыс. тонн больше, чем в 2015/2016 маркетинговом году.
Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральная администрация надзору за качеством, инспекции и карантину Китая подписали протокол о экспорта замороженной говядины в Китай (AQSIQ).