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Експорт аграрної продукції у січні-березні виріс на 1,26 млрд доларів - МінАПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Аграрний експорт України у січні-березні 2017 року збільшився на 1,26 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Експорт аграрної продукції у січні-березні виріс на 1,26 млрд доларів - МінАПК

"Український аграрний експорт за січень-березень 2017 року зріс на 38,6% та склав 4,56 млрд дол., що на 1,26 млрд дол. більше ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що найбільше зросло постачання живих тварин та продуктів тваринного походження – продукції було експортовано на 213 млн дол.

Разом з тим, за даними Мінагрополітики Україна експортувала продукцію рослинного походження на суму 2,3 млрд дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 1,28 млрд дол., готових харчових продуктів – на 0,75 млрд дол.

"Слід зазначити, що збільшення експорту спостерігалося за усіма групами аграрних товарів. Зокрема, таке збільшення було забезпечено за рахунок постачань: соняшникової олії (на 315,7 млн дол.), соєвих бобів (на 225,9 млн дол.), кукурудзи (на 140,4 млн дол.), цукру (на 116,3 млн дол.), пшениці (на 110,6 млн дол.), ячменю (на 65,8 млн дол.) та інших видів продукції",- додали у МінАПК.

У відомстві нагадали, що головними торговими партнерами України в аграрній галузі залишаються країни Азії - 44,4% (від усього українського експорту), країни ЄС - 28,6% та африканські країни - 18%.

Як повідомляв УНН, Україна у січні-квітні 2017 року експортувала молока та вершків не згущених на 1,6 млн дол.

Також Україна з початку маркетингового року експортувала 39,14 млн тонн зерна, що на 120 тисяч тонн більше, ніж у 2015/2016 маркетинговому році.

Нагадаємо, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китаю підписали протокол щодо експорту замороженої яловичини до Китаю (AQSIQ).

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