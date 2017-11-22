Эксперты ЕС призвали внести изменения в УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Консультативная миссия ЕС призвала внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс для уменьшения бюрократии. Об этом шла речь на конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМЕС.
"КМЕС призывает упростить некоторые процедуры, а также с целью уменьшения бюрократии, переложить больше ответственности на отдельных следственных и прокуроров", - говорится в сообщении.
Среди предложений миссии: объединение функций оперативников и следователей, что является стандартной практикой в странах ЕС, а также использования досудебных показаний в суде в случае возникновения противоречивых свидетельств. Кроме этого, КМЕС призывает ввести систему анонимных свидетелей в случаях, когда существует существенная угроза жизни свидетеля, а также принять меры по совершенствованию расследований кибер-преступлений.
Особое внимание в предложениях КМЕС в УПК уделяется правам потерпевших. Миссия предлагает создать на уровне закона категорию "уязвимых потерпевших", которая даст им возможность рассчитывать на лучшую защиту, в частности с целью минимизации потенциальных психологических травм. Кроме того, предлагается обеспечить эффективную модель компенсации пострадавшим.
В КМЕС отметили, что все изменения в УПК должны вводиться прозрачным образом при поддержке экспертов и общественности.
"Открытый диалог позволит обеспечить последовательность предложенных поправок и учесть различные подходы к КПК", - заявила заместитель председателя КМЕС Жоэль Ваштер.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Уголовный процессуальный кодекс Украины необходимо внести поправки в около ста статей для упрощения работы следователей и прокуроров.