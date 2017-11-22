Експерти ЄС закликали внести зміни у КПК

“КМЄС закликає спростити деякі процедури, а також, з метою зменшення бюрократії, перекласти більше відповідальності на окремих слідчих та прокурорів”, — йдеться у повідомленні.

Серед пропозицій місії: об’єднання функцій оперативників та слідчих, що є стандартною практикою в країнах ЄС, а також використання досудових показань в суді у разі виникнення суперечливих свідчень. Окрім цього, КМЄС закликає запровадити систему анонімних свідків у випадках, коли існує суттєва загроза життю свідка, а також вжити заходи щодо вдосконалення розслідувань кібер-злочинів.

Окрема увага в пропозиціях КМЄС до КПК приділяється правам потерпілих. Місія пропонує створити на рівні закону категорію “вразливих потерпілих”, яка дасть їм можливість розраховувати на кращий захист, зокрема з метою мінімізації потенційних психологічних травм. Крім того, пропонується забезпечити ефективнішу модель компенсації потерпілим.

У КМЄС наголосили, що усі зміни у КПК мають запроваджуватись у прозорий спосіб за підтримки експертів та громадськості.

"Відкритий діалог дозволить забезпечити послідовність запропонованих поправок та врахувати різні підходи до КПК", - заявила заступник голови КМЄС Жоель Ваштер.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до Кримінального процесуального кодексу України необхідно внести поправки до близько ста статей для спрощення роботи слідчих і прокурорів.