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Експерти ЄС закликали внести зміни у КПК

Експерти ЄС закликали внести зміни у КПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Консультативна місія ЄС закликала внести зміни у Кримінальний процесуальний кодекс для зменшення бюрократії. Про це йшлось на конференції в Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу КМЄС.

“КМЄС закликає спростити деякі процедури, а також, з метою зменшення бюрократії, перекласти більше відповідальності на окремих слідчих та прокурорів”, — йдеться у повідомленні.

Серед пропозицій місії: об’єднання функцій оперативників та слідчих, що є стандартною практикою в країнах ЄС, а також використання досудових показань в суді у разі виникнення суперечливих свідчень. Окрім цього, КМЄС закликає запровадити систему анонімних свідків у випадках, коли існує суттєва загроза життю свідка, а також вжити заходи щодо вдосконалення розслідувань кібер-злочинів.

Окрема увага в пропозиціях КМЄС до КПК приділяється правам потерпілих. Місія пропонує створити на рівні закону категорію “вразливих потерпілих”, яка дасть їм можливість розраховувати на кращий захист, зокрема з метою мінімізації потенційних психологічних травм. Крім того, пропонується забезпечити ефективнішу модель компенсації потерпілим.

У КМЄС наголосили, що усі зміни у КПК мають запроваджуватись у прозорий спосіб за підтримки експертів та громадськості.

"Відкритий діалог дозволить забезпечити послідовність запропонованих поправок та врахувати різні підходи до КПК", - заявила заступник голови КМЄС Жоель Ваштер.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до Кримінального процесуального кодексу України необхідно внести поправки до близько ста статей для спрощення роботи слідчих і прокурорів.

Українські Національні Новини

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