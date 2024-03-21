Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

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Экономические эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акцизного налога на табачные изделия с 12%.
Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф
российские добровольческие подразделения перенесли боевые действия на территорию россии, открыв второй фронт и ослабив давление на другие участки фронта в Украине.
Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах
Майкл Эммет Уолш, выдающийся актер, снявшийся в более чем 100 фильмах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Простая кровь" и "Прямое время", умер в возрасте 88 лет в штате Вермонт, США.
Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ
петербургский порт останавливает перевалку аммиачной селитры на фоне атак беспилотников, планируя перенести операции за пределы города.
Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году
Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы достичь успеха в борьбе с российской агрессией.
Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину
Вооруженные силы Польши наблюдали интенсивную активность российской авиации, связанную с воздушными и ракетными ударами по Украине, что побудило к принятию мер безопасности и развертыванию польской и союзной авиации, которое впоследствии было прекращено из-за снижения уровня угрозы.
Силы обороны Юга: враг пошел на 10 штурмов на левобережье и возле Работино и Вербового, но понес потери и отошел
За минувшие сутки российские войска совершили несколько неудачных попыток штурма позиций на юге Украины, понеся потери и отступив на исходные позиции, сообщают в Силах обороны юга Украины.
Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"
Война россии против Украины не достигла ни одной из стратегических целей путина, поскольку Украина борется за демократию и саму цивилизацию, в корне меняя современную войну.
россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона
Несмотря на сложный старт из-за российских ракетных обстрелов, которые повредили 40% оборудования, "Центрэнерго" удалось увеличить мощность в шесть раз, наладить работу, скорректировать ремонтные программы и обеспечить стабильный отопительный сезон со светом и теплом без отключений и перебоев в поставках электроэнергии.
Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев
Около 4,5 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты на сумму почти 8 миллиардов гривен для приобретения нового жилья взамен разрушенного.