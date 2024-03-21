Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  73034 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  126211 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  125573 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  140474 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144845 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133349 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128301 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125509 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  270403 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143041 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 13:13  •  246165 просмотра

Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

Экономические эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акцизного налога на табачные изделия с 12%.

Экономика •   •  4510 просмотра
Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф

российские добровольческие подразделения перенесли боевые действия на территорию россии, открыв второй фронт и ослабив давление на другие участки фронта в Украине.

Война •   •  7059 просмотра
Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф

Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах

Майкл Эммет Уолш, выдающийся актер, снявшийся в более чем 100 фильмах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Простая кровь" и "Прямое время", умер в возрасте 88 лет в штате Вермонт, США.

Культура •   •  4500 просмотра
Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах

Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ

петербургский порт останавливает перевалку аммиачной селитры на фоне атак беспилотников, планируя перенести операции за пределы города.

Новости Мира •   •  6176 просмотра
Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ

Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году

Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы достичь успеха в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  9534 просмотра
Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году

Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину

Вооруженные силы Польши наблюдали интенсивную активность российской авиации, связанную с воздушными и ракетными ударами по Украине, что побудило к принятию мер безопасности и развертыванию польской и союзной авиации, которое впоследствии было прекращено из-за снижения уровня угрозы.

Война •   •  8468 просмотра
Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину

Силы обороны Юга: враг пошел на 10 штурмов на левобережье и возле Работино и Вербового, но понес потери и отошел

За минувшие сутки российские войска совершили несколько неудачных попыток штурма позиций на юге Украины, понеся потери и отступив на исходные позиции, сообщают в Силах обороны юга Украины.

Война •   •  10264 просмотра
Силы обороны Юга: враг пошел на 10 штурмов на левобережье и возле Работино и Вербового, но понес потери и отошел

Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"

Война россии против Украины не достигла ни одной из стратегических целей путина, поскольку Украина борется за демократию и саму цивилизацию, в корне меняя современную войну.

Война •   •  11855 просмотра
Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"

россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона

Несмотря на сложный старт из-за российских ракетных обстрелов, которые повредили 40% оборудования, "Центрэнерго" удалось увеличить мощность в шесть раз, наладить работу, скорректировать ремонтные программы и обеспечить стабильный отопительный сезон со светом и теплом без отключений и перебоев в поставках электроэнергии.

Война •   •  11867 просмотра
россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона

Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев

Около 4,5 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты на сумму почти 8 миллиардов гривен для приобретения нового жилья взамен разрушенного.

Общество •   •  8589 просмотра
Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев