Эксперты утверждают, что пришло время для отмены НДС

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8041 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 23805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36532 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43041 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100751 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125562 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115954 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 111544 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126172 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 102019 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 51798 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 100799 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 100795 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126171 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 125562 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127459 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150308 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 3960 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 108796 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 115980 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 116851 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122179 просмотра
Актуальное
Эксперты утверждают, что пришло время для отмены НДС

Эксперты утверждают, что пришло время для отмены НДС

Киев  •  УНН

 • 21371 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Самые распространеные схемы коррупции строятся на возврате налога на добавленную стоимость. Об этом в комментарии УНН сообщили экономические эксперты.

По словам Олега Соскина, этот налог изначально вводился во Франции для сдерживания паразитирующего потребления дешевых денег с французких колоний.

“У Франции были достаточно серьезные полуколониальные территории, такие как страны северной Африки, Алжир в частности. Оттуда много шло дешевых денег. Они не вкладывались в развитие предприятий, а тратились на такие паразитирующие потребности, как покупка изысканных товаров, драгоценностей. Поэтому они ввели НДС, который стимулировал производство. Но с тех пор прошло уже 70 лет. И сегодня для таких стран, как Украина, он вообще не нужен.

У нас он все время используется как коррупционный источник обогащения, так как его возвращают, скажем, определенным экспортерам, но не всем. Определенным корпорациям, и тоже не всем", - отметил он.

Напомним, лидером по возврату НДС на аграрном рынке является компания "Кернел". За 10 месяцев текущего года она уже получила более 7 млрд грн из бюджета. Чистая прибыль этой компании исчисляется 176,2 млн долл., то есть около 5 млрд грн. Интересы "Кернел" в ВР представляет нардеп и бывший глава налогового комитета Виталий Хомутынник. с 2015 года он является совладельцем агрохолдинга.

Пока миллиарды из бюджета получают бизнесмены, налог на добавленную стоимость бьет по карману потребителя, подчеркнул гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"НДС сам по себе как налог не является рациональным. Нам нужно не европейскую систему принимать у себя, а американскую. У американцев нет НДС, говорят, что это налог развития. Вот мы говорим, что есть взаимозачеты НДС: переплатил НДС и он вернулся, но на самом деле в украинских реалиях это выгодно для чиновников и фискалов - в ручном режиме возвращать НДС. Этому вернул – этому не вернул, это некий рычаг влияния на предприятия. Тем более он же возвращается только юрлицам. Например, вы покупаете автомобиль, импортер завез этот автомобиль, НДС уплатил, вы покупаете этот автомобиль с НДС как физическое лицо, вы что его себе вернете? Нет", - пояснил он.

Юрий Гаврилечко в свою очередь напомнил, что сумма возврата НДС никем не регламентируется, а значит, ею можно играться, как кому захочется.

"Второй год подряд в проекте бюджета нет суммы планового возмещения НДС экспортерам. Это говорит о том, что с этим налогом могут совершенно спокойно играть, поскольку в бюджете нет цифры, соответственно сказать, сколько государство должно возместить и какие средства на это заложены, неизвестно", - заявил эксперт.

Стоит помнить также о негативном сальдо Украины. Наша страна импортирует больше, чем экспортирует, а значит, растут цены на внутреннем рынке и раскачивается нацвалюта, подчеркнул он.

"Если сравнивать НДС с импорта, то опять же, за 9 месяцев НДС по экспорту возместили где-то в размере трети от запланированной на год доходной части НДС от импорта. Это означает, что при любых условиях импорт к концу года превысит экспорт и намного превысит. Поскольку импорт преобладает над экспортом, то мы увидим рост цен внутри страны и постепенную девальвацию национальной валюты", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы