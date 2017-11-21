Эксперты утверждают, что пришло время для отмены НДС

По словам Олега Соскина, этот налог изначально вводился во Франции для сдерживания паразитирующего потребления дешевых денег с французких колоний.

“У Франции были достаточно серьезные полуколониальные территории, такие как страны северной Африки, Алжир в частности. Оттуда много шло дешевых денег. Они не вкладывались в развитие предприятий, а тратились на такие паразитирующие потребности, как покупка изысканных товаров, драгоценностей. Поэтому они ввели НДС, который стимулировал производство. Но с тех пор прошло уже 70 лет. И сегодня для таких стран, как Украина, он вообще не нужен.

У нас он все время используется как коррупционный источник обогащения, так как его возвращают, скажем, определенным экспортерам, но не всем. Определенным корпорациям, и тоже не всем", - отметил он.

Напомним, лидером по возврату НДС на аграрном рынке является компания "Кернел". За 10 месяцев текущего года она уже получила более 7 млрд грн из бюджета. Чистая прибыль этой компании исчисляется 176,2 млн долл., то есть около 5 млрд грн. Интересы "Кернел" в ВР представляет нардеп и бывший глава налогового комитета Виталий Хомутынник. с 2015 года он является совладельцем агрохолдинга.

Пока миллиарды из бюджета получают бизнесмены, налог на добавленную стоимость бьет по карману потребителя, подчеркнул гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"НДС сам по себе как налог не является рациональным. Нам нужно не европейскую систему принимать у себя, а американскую. У американцев нет НДС, говорят, что это налог развития. Вот мы говорим, что есть взаимозачеты НДС: переплатил НДС и он вернулся, но на самом деле в украинских реалиях это выгодно для чиновников и фискалов - в ручном режиме возвращать НДС. Этому вернул – этому не вернул, это некий рычаг влияния на предприятия. Тем более он же возвращается только юрлицам. Например, вы покупаете автомобиль, импортер завез этот автомобиль, НДС уплатил, вы покупаете этот автомобиль с НДС как физическое лицо, вы что его себе вернете? Нет", - пояснил он.

Юрий Гаврилечко в свою очередь напомнил, что сумма возврата НДС никем не регламентируется, а значит, ею можно играться, как кому захочется.

"Второй год подряд в проекте бюджета нет суммы планового возмещения НДС экспортерам. Это говорит о том, что с этим налогом могут совершенно спокойно играть, поскольку в бюджете нет цифры, соответственно сказать, сколько государство должно возместить и какие средства на это заложены, неизвестно", - заявил эксперт.

Стоит помнить также о негативном сальдо Украины. Наша страна импортирует больше, чем экспортирует, а значит, растут цены на внутреннем рынке и раскачивается нацвалюта, подчеркнул он.

"Если сравнивать НДС с импорта, то опять же, за 9 месяцев НДС по экспорту возместили где-то в размере трети от запланированной на год доходной части НДС от импорта. Это означает, что при любых условиях импорт к концу года превысит экспорт и намного превысит. Поскольку импорт преобладает над экспортом, то мы увидим рост цен внутри страны и постепенную девальвацию национальной валюты", - резюмировал он.