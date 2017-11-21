Експерти стверджують, що настав час для скасування ПДВ

За словами Олега Соскіна, цей податок спочатку вводився у Франції для стримування паразитуюче споживання дешевих грошей з французьких колоній.

"У Франції були досить серьйозні напівколоніальні території, такі як країни північної Африки, Алжир зокрема. Звідти багато йшло дешевих грошей. Вони не вкладалися в розвиток підприємств, а витрачалися на такі паразитуючі потреби, як покупка вишуканих товарів, коштовностей. Тому вони ввели ПДВ, який стимулював виробництво. Але з тих пір пройшло вже 70 років. І сьогодні для таких держав, як Україна, він взагалі не потрібен.

У нас він весь час використовується як корупційне джерело збагачення, оскільки його повертають, скажімо, певним експортерам, але не всім. Певним корпораціям, і теж не всім", - зазначив він.

Нагадаємо, лідером з повернення ПДВ на аграрному ринку є компанія "Кернел". За 10 місяців поточного року вона вже отримала понад 7 млрд грн з бюджету. Чистий прибуток цієї компанії обчислюється 176,2 млн дол., тобто близько 5 млрд грн. Інтереси "Кернел" у ВР представляє нардеп і колишній голова податкового комітету Віталій Хомутиннік. З 2015 року він є співвласником агрохолдингу.

Поки мільярди з бюджету отримують бізнесмени, податок на додану вартість б'є по кишені споживача, підкреслив гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"ПДВ сам по собі як податок не є раціональним. Нам потрібно не європейську систему приймати у себе, а американську. У американців немає ПДВ, кажуть, що це податок розвитку. Ось ми говоримо, що є взаємозаліки ПДВ: переплатив ПДВ і він повернувся, але насправді в українських реаліях це вигідно для чиновників і фіскалів - в ручному режимі повертати ПДВ. Цьому повернув - цього не повернув, це якийсь важіль впливу на підприємства. Тим більше він же повертається лише юрособам. Наприклад, ви купуєте автомобіль, імпортер завіз цей автомобіль, ПДВ сплатив, ви купуєте цей автомобіль з ПДВ як фізична особа, ви що його собі повернете? Ні", - пояснив він.

Юрій Гаврилечко у свою чергу нагадав, що сума повернення ПДВ ніким не регламентується, а значить, нею можна гратися, як кому заманеться.

"Другий рік поспіль в проекті бюджету немає суми планового відшкодування ПДВ експортерам. Це говорить про те, що з цим податком можуть абсолютно спокійно гратися, оскільки в бюджеті немає цифри, відповідно сказати, скільки держава повинна відшкодувати і які кошти на це закладені, невідомо", - заявив експерт.

Варто пам'ятати також про негативне сальдо України. Наша країна імпортує більше, ніж експортує, а значить, зростають ціни на внутрішньому ринку і розгойдується нацвалюта, підкреслив він.

"Якщо порівнювати ПДВ з імпорту, то знову ж таки, за 9 місяців ПДВ з експорту відшкодували десь в розмірі третини від запланованої на рік дохідної частини ПДВ від імпорту. Це означає, що при будь-яких умовах імпорт до кінця року перевищить експорт і набагато перевищить. Оскільки імпорт переважає над експортом, то ми побачимо зростання цін всередині країни і поступову девальвацію національної валюти", - резюмував він.