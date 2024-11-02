Эксперты раскрыли секреты ухода за кожей лица в осенний период
Киев • УНН
Специалисты предоставили рекомендации по правильному уходу за кожей лица осенью. Советы включают выбор крема, защиту от солнца и борьбу с пигментацией.
С наступлением осени кожа лица требует особого внимания. Изменение температуры, холодный ветер и сухой воздух способны негативно влиять на состояние кожи, вызывая шелушение, сухость и покраснение. Поэтому эксперты имеют несколько действенных советов по уходу за кожей лица осенью. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН .
Детали
Выбор осеннего крема: увлажнение и защита
В этот период косметологи рекомендуют кремы с плотной текстурой, обогащенные глицерином, витамином Е и гиалуроновой кислотой. Такие средства создают защитный барьер и сохраняют влагу, предупреждая сухость. Кремы с витамином С укрепят кожу, предотвращая раздражения и микровоспаления, а деликатное очищение с помощью молочка или пенки с ромашкой сохранит ее свежесть и здоровье.
Солнцезащита: необходимость SPF
Даже в пасмурные дни кожа нуждается в SPF-защите. Ультрафиолетовое излучение продолжает негативно влиять на кожу, поэтому крем с SPF-фильтрами на основе цинка или диоксида титана станет незаменимым средством, предотвращая преждевременное старение.
Как бороться с пигментациейКак бороться с пигментацией
Для выравнивания тона кожи и уменьшения пигментных пятен специалисты советуют кремы с ретинолом, ниацинамидом или гликолевой кислотой.
5 важных советов для ухода за кожей осенью: что советуют эксперты28 октября 2024, 04:48 • 40885 просмотров