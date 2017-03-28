Эксперт: жилье в новостройках более ликвидное

"На сегодняшний день наблюдается тенденция переориентации потребителя с вторичного рынка недвижимости на первичный. На первичном рынке наблюдается оживление, ведь новостройка - она ​​еще долго будет ликвидной, а старая недвижимость все же имеет свой срок, и со временем требует все больше капитальных вложений да и материалы сейчас более качественные", - считает эксперт.

Также А.Ярема отметил, что в новостройках коммунальные платежи ниже благодаря энергосберегающим технологиям.

Касаемо энергосбережения, то наблюдения отделов продаж застройщиков свидетельствуют, что инвесторы все чаще обращают внимание на энергоэффективность, как критерий подбора жилья. В частности об этом сообщили УНН в компании ПАО "ХК "Киевгорстрой". В компании отметили, что все чаще инвесторы стали интересоваться энергосберегающими технологиями, которые применяются при возведении зданий. Например, использованные стеклопакеты, установленные двери, как осуществляется подача тепла.

В "Киевгорстрое" также отметили, что компания использует различные технологии для сохранения тепла, благодаря которым жителям удается экономить до 45% энергоресурсов.