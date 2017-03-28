Експерт: житло у новобудовах більш ліквідне

“На сьогодні спостерігається тенденція переорієнтування споживача із вторинного ринку нерухомості на первинний. На первинному ринку спостерігається пожвавлення, адже новобудова — вона ще довго буде ліквідна, а стара нерухомість таки має свій термін, з часом потребує все більше капітальних вкладень та і матеріали зараз все-таки якісніші”, — вважає експерт.

Також А.Ярема наголосив, що у новобудовах комунальні платежі нижчі завдяки енергозберігаючим технологіям.

Щодо енергозбереження, то спостереження відділів продаж забудовників свідчать, що інвестори все частіше звертають увагу на енергоефективність, як критерії підбору житла. Зокрема про це УНН повідомили у компанії ПАТ “ХК “Київміськбуд”. У компанії наголосили, що все частіше інвестори стали цікавитися енергоощадними технологіями, які застосовуються при зведенні будинків. Наприклад, які використані склопакети, які встановлені двері, як здійснюється подача тепла.

У “Київміськбуді” також наголосили,що компанія використовує різноманітні технології для збереження тепла, завдяки яким мешканцям вдається економити до 45% енергоресурсів.