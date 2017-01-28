Эксперт: есть большая вероятность, что лидеры США и РФ сегодня будут говорить об Украине

КИЕВ. 28 января. УНН. Вероятность того, что сегодня лидеры США и России в телефонном разговоре будут обсуждать вопрос кризиса на востоке Украины большая, однако Дональд Трамп не готов к принятию никаких решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"Следует учесть, что у Д.Трампа будут телефонные переговоры не только с В.Путиным, а сначала с А.Меркель и Ф.Олландом. Это означает, что высока вероятность того, что будут обсуждать и вопрос кризиса на востоке Украины, хотя думаю, что также будет обсуждаться ситуация и в Сирии, поскольку Франция и Германия тоже обращают внимание на эту проблему", - сказал В.Фесенко.

Политолог отметил, что эти телефонные переговоры могут означать только начало погружения Д.Трампа в проблематику на Донбассе.

"Думать, что только путем телефонного разговора, без предварительных консультаций и согласований, уже будет какая-то договоренность это очень наивно. Поэтому никаких договоренностей, только по результатам телефонных переговоров, ожидать не стоит. Это только начало погружения Д.Трампа и его команды в сложную проблематику урегулирования кризиса на Донбассе", - подчеркнул В.Фесенко.

Кроме того, он отметил, что Д. Трамп не готов к принятию любых решений, в том числе и по санкциям против РФ.

"Как по российской проблематике, так еще и больше по украинской проблематике, Д.Трамп не готов к каким-то решениям. Он хочет действительно снять напряжение с Россией, он это и сам сказал. А если Д.Трамп сказал, то он что-то будет делать. Это очевидно. Но если мы посмотрим на его команду, то там есть разные позиции. Есть люди, которые занимают очень жесткую позицию в отношении России, и считают, что В.Путину нельзя доверять. Между прочим, об этом сказала премьер-министр Великобритании Т.Мэй на встрече с Д.Трампом. Поэтому думаю, что сторонниками продолжения санкций и очень осторожного ведения переговоров с В.Путиным будут также А.Меркель и Ф.Оланд. Они будут вводить Д.Трампа в курс дела и советовать ему не торопиться с какими-то выводами и оценками. И поэтому я подчеркиваю, что не стоит ожидать каких-либо решений", - отметил В.Фесенко.

Также политолог отметил, что без Украины никаких решений принимать не будут.

"К решениям Д.Трамп не готов. Он будет только собирать информацию. Очень важно, что в феврале в США побывает П.Порошенко, который сформулирует для новой команды США нашу точку зрения. И я хочу подчеркнуть: без Украины ни одного решения приниматься не будет", - добавил эксперт.

Напомним, сегодня Д.Трамп проведет телефонный разговор с В.Путиным.

При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.