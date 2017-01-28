Експерт: є велика ймовірність, що лідери США та РФ сьогодні говоритимуть про Україну

КИЇВ. 28 січня. УНН. Ймовірність того, що сьогодні лідери США та Росії у телефонній розмові обговорюватимуть питання кризи на сході України велика, однак Дональд Трамп не готовий до прийняття жодних рішень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

“Варто врахувати, що у Д.Трампа будуть телефонні переговори не лише з В.Путіним, а спершу з А.Меркель та Ф.Олландом. Це означає, що є висока ймовірність того, що будуть обговорювати і питання кризи на сході України, хоча думаю, що також буде обговорюватися ситуація і в Сирії, оскільки Франція та Німеччина теж звертають увагу на цю проблему”, — сказав В.Фесенко.

Політолог наголосив, що ці телефонні перемовини можуть означати лише початок занурення Д.Трампа в проблематику на Донбасі.

“Думати, що тільки шляхом телефонної розмови, без попередніх консультацій та узгоджень, вже буде якась домовленість це дуже наївно. Тому ніяких домовленостей, лише за наслідками телефонних переговорів, очікувати не варто. Це лише початок занурення Д.Трампа і його команди в складну проблематику урегулювання кризи на Донбасі”, — наголосив В. Фесенко.

Окрім того, він зазначив, що Д. Трамп не готовий до прийняття будь-яких рішень, зокрема і щодо санкцій проти РФ.

“Як щодо російської проблематики, так ще й більше щодо української проблематики, Д.Трамп не готовий до якихсь рішень. Він хоче дійсно зняти напругу з Росією, він це і сам сказав. А якщо Д.Трамп сказав, то він буде щось робити. Це очевидно. Але якщо ми подивимося на його команду, то там є різні позиції. Є люди, які займають дуже жорстку позицію щодо Росії, і вважають, що В.Путіну не можна довіряти. Між іншим, про це сказала прем’єр-міністр Великобританії Т.Мей на зустрічі з Д.Трампом. Тому думаю, що прихильниками продовження санкцій і дуже обережного введення переговорів з В.Путіним будуть також А.Меркель та Ф.Оланд. Вони будуть вводити Д.Трампа в курс справи і радитимуть йому не поспішати з якимось висновками і оцінками. І тому я й наголошую, що не варто очікувати будь-яких рішень”, — зауважив В.Фесенко.

Також політолог наголосив, що без України жодні рішення прийматися не будуть.

“До рішень Д.Трамп не готовий. Він буде лише збирати інформацію. Дуже важливо, що в лютому у США побуває П.Порошенко, який сформулює для нової команди США нашу точку зору. І я хочу наголосити: без України жодного рішення прийматися не буде”, — додав експерт.

Нагадаємо, сьогодні Д.Трамп проведе телефонну розмову з В.Путіним.

При цьому у Д.Трампа також заплановані розмови з прем’єром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.