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Эксперт: Украину ждет урезание расходов госбюджета

Киев • УНН

 • 23397 просмотра

На фоне подорожания услуг можно ожидать жесткого урезания государственных расходов уже к концу первого квартала этого года, считает эксперт

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение 2017 года Украину ожидает секвестр Государственного бюджета. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат двух созывов, эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Он отметил, что НКРЭКУ в очередной раз повысила цену на электроэнергию для промышленных предприятий до 10%. В том числе, на 0,7-1,91% поднимается стоимость электроэнергии для "Укрзализныци".

"Глава Укрзализныци Войцех Бальчун подтвердил, что в 2017 году вырастет стоимость проезда железнодорожным транспортом. Ожидаемый рост стоимости на пассажирские перевозки - более 10% с февраля этого года. С октября цены вырастут еще на 10%", - сказал Павловский, добавив, что рост стоимости электроэнергии отразится на цене проезда в городском общественном транспорте - троллейбусах, трамваях, метро.

Напомним, что из-за повышения минимальной зарплаты, частные перевозчики (маршрутки) уже подняли цены на проезд.

Также с 1 февраля вырастут цены на услуги провайдеров интернет-услуг и мобильной связи - где-то на 7%. Кроме этого, операторы мобильной связи отменяют льготные пакеты.

"Все это последствия политики правительства Гройсмана, который, приняв норму о новой, так называемой, минимальной зарплате (которая на самом деле после вычета налогов составит не 3200, а 2500 грн), не учел налоговую нагрузку на предпринимателей. Теперь бизнесмены будут минимизировать свои потери", - отметил А.Павловский.

Эксперт отметил, что ФЛП продолжают закрываются - за месяц (неделя декабря и три недели января) в Украине закрылось более 185 тысяч ФЛП.

"Да, многие из них, якобы, были "спящими", то есть работали от контракта к контракту. Но через налоговую нагрузку (704 гривны на месяцы, несмотря на то, есть ли прибыль у ФЛП, или нет) даже те ФЛП, которые периодически работали - теперь ушли в тень.

На конец первого квартала нас ожидает жесткий секвестр госбюджета - это уже факт", - резюмировал А.Павловский.

Напомним, с 1 февраля повышаются тарифы на электроэнергию для промышленности. Также растет цена на газ для промпотребителей.

Украинские Национальные Новости

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