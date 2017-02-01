Експерт: Україну очікує урізання видатків держбюджету
Київ • УНН
На тлі здорожчання послуг можна очікувати жорсткого урізання державних видатків вже на кінець першого кварталу цього року, вважає експерт
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Протягом 2017 року Україну очікує секвестр Державного бюджету. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат двох скликань, експерт з соціальних питань Андрій Павловський.
Він наголосив, що НКРЕКП в черговий раз підвищила ціну на електроенергію для промислових підприємств до 10%. У тому числі, на 0,7-1,91% підіймається вартість електроенергії для “Укрзалізниці”.
“Голова Укрзалізниці Войцех Бальчун підтвердив, що в 2017 році зросте вартість проїзду залізничним транспортом. Очікуване зростання вартості на пасажирські перевезення — більше 10% з лютого цього року. З жовтня ціни зростуть ще на 10%”, — сказав А.Павловський, додавши, що зростання вартості електроенергії відіб’ється на ціні проїзду міському громадському транспорті — тролейбусах, трамваях, метро.
Нагадаємо, що через підвищення мінімальної зарплати, приватні перевізники (маршрутки) вже підняли ціни на проїзд.
Також з 1 лютого зростуть ціни на послуги провайдерів інтернет-послуг та мобільного зв’язку — десь на 7%. Крім цього, оператори мобільного зв’язку скасовують пільгові пакети.
“Все це наслідки політики уряду Гройсмана, який, прийнявши норму про нову, так звану, мінімальну зарплату (яка насправді після вирахування податків складе не 3200, а 2500 грн), не врахував податкове навантаження на підприємців. Тепер бізнесмени будуть мінімізовувати свої втрати”, - наголосив А.Павловський.
Експерт зауважив, що ФОПи продовжують закриваються - за місяць (тиждень грудня та три тижні січня) в Україні закрились понад 185 тисяч ФОПів.
“Так, багато з них, нібито, були "сплячими", тобто працювали від контракту до контракту. Але через податкове навантаження (704 гривні на місяці, незважаючи на те, чи є прибуток у ФОПа, чи немає) навіть ті ФОПи, що періодично працювали — тепер пішли в тінь.
На кінець першого кварталу нас очікує жорсткий секвестр держбюджету — це вже факт”, — резюмував А.Павловський.
Нагадаємо, з 1 лютого підвищуються тарифи на електроенергію для промисловості. Також зростає ціна на газ для промспоживачів.