Эксперт: цена на жилую недвижимость в 2017 году может вырасти на 5-6%

"Со второго квартала 2016 года наблюдается постепенный рост реальных доходов населения, что в свою очередь положительно влияет на покупательскую способность. Кроме того, активная политика НБУ относительно таргетирования инфляции привела к уменьшению учетной ставки на 6 п.п. за 2016 год, а вместе с тем и к возобновлению кредитования в Украине, в том числе и ипотечного. Все эти факторы свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка и росте спроса на жилую недвижимость", - пояснила эксперт.

Высоким спросом будет пользоваться жилая недвижимость в пригороде столицы, подчеркнула А.Мисько.

"Уровень роста цен на жилую недвижимость в Киевской области вдвое меньший за счет высокой конкуренции. Только в 2016 году объем строительных работ в регионе вырос на 47%.

За счет низкого ценового предложения (на 25-40% цена на м2 ниже, чем в Киеве) жилые комплексы в окрестностях города пользуются высоким спросом. Важную роль при этом играет именно инфраструктура территории. Поэтому популярными остаются Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель. Недооцененными на рынке сейчас есть такие направления, как Вышгородское, Броварское, Обуховское. В 2017 году к последним трем направлениям стоит ожидать повышенный интерес, как со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей", - рассказала А.Мисько.

Что касается самих жилых комплексов, то в 2017 году будут оставаться популярными ЖК эконом и комфорт-класса.

"Основным фактором при выборе жилья для покупателей и в дальнейшем будет оставаться цена, поэтому пользоваться сравнительно высоким спросом будут жилые комплексы эконом и комфорт-класса, но только те, которые вместе с низкой ценой предлагают хороший уровень качества и добавленную стоимость для клиента (парки, детские площадки, видеонаблюдение и т.д). Потенциальными клиентами таких жилых комплексов остаются молодежь, семьи с детьми, пенсионеры и переселенцы из АТО", - отметила финаналитик ЖК Scandia.

Справка. ЖК Scandia - новый жилой комплекс в Броварах, претендующий на звание одного из крупнейших в Украине. Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов с развитой инфраструктурой, включая транспортную развязку и парк с озером.