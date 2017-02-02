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Експерт: ціна на житлову нерухомість у 2017 році може зрости на 5-6%

Київ • УНН

 • 7249 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прогнозований рівень зростання цін на житловий квадратний метр по Україні становить 5-6%. Про це повідомила фінансовий аналітик ЖК Scandia Альона Мисько, передає УНН

Експерт: ціна на житлову нерухомість у 2017 році може зрости на 5-6%

“З другого кварталу 2016 року спостерігається поступове зростання реальних доходів населення, що в свою чергу позитивно впливає на купівельну спроможність. Крім того, активна політика НБУ щодо таргетування інфляції призвела до зменшення облікової ставки на 6 п.п. за 2016 рік, а разом з тим й до відновлення кредитування в Україні, зокрема і іпотечного. Всі ці фактори свідчать про поступове відновлення ринку і зростанню попиту на житлову нерухомість”, - пояснила експерт.

Високим попитом користуватиметься житлова нерухомсіть у передмісті столиці, наголосила А.Мисько.

“Рівень зростання цін на житлову нерухомість у Київській області вдвічі менший за рахунок високої конкуренції. Лише у 2016 році обсяг будівельних робіт в регіоні зріс на 47%.

За рахунок низької цінової пропозиції (на 25-40% ціна на м2 нижче, ніж в Києві) житлові комплекси в околицях міста користуються високим попитом. Важливу роль при цьому відіграє саме інфраструктура території. Тож популярними залишаються Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель. Недооціненими на ринку зараз є такі напрямки, як Вишгородський, Броварський, Обухівський. В 2017 році до останніх трьох напрямків варто очікувати підвищений інтерес, як збоку забудовників, так і з боку покупців”, - розповіла А.Мисько.

Що стосується самих житлових комплексів, то у 2017 році залишатимуться популярними ЖК економ та комфорт-класу.

“Основним фактором при виборі житла для покупців і надалі залишатиметься ціна, тому користуватися порівняно високим попитом будуть житлові комплекси економ і комфорт-класу, але лише ті, які разом з низькою ціною пропонують хороший рівень якості і додану вартість для клієнта (парки, дитячі майданчики, відеоспостереження і т.д). Потенційними клієнтами таких житлових комплексів залишаються молодь, сім’ї з дітьми, пенсіонери та переселенці з АТО”, - зазначила фінаналітик ЖК Scandia.

Довідка. ЖК Scandia – новий житловий комплекс у Броварах, що претендує на звання одного з найбільших в Україні. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків з розвинутою інфраструктурою, включаючи транспортну розв’язку та парк з озером. 

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