Эксперт рассказал, о чем свидетельствует сокращение производства легального алкоголя

“В целом можно сказать, что 30% — это достаточно много. Потому что в Украине около 10 лет потребление и производство алкоголя уменьшаются, но уменьшаются не такими большими шагами, а где-то на 1-2%. Поэтому, когда речь идет о том, что производство сократилось на 30%, то понятно, что этому предшествовало несколько причин. На это влияет, в частности, и ставка акцизного сбора, и минимальная розничная цена”, - сказал он.



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При этом, по словам эксперта, теневое производство алкоголя в стране действительно растет.

“Когда мы говорим о теневом обороте спиртного, то мы понимаем, что это и домашнее производство, потому что многим покупать алкоголь в магазинах стало не по карману. Поэтому если и говорить о том, что украинцы стали меньше пить, то только легального алкоголя”, - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, в марте Украина сократила производство водки более чем на 30%.