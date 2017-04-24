Експерт розповів, про що свідчить скорочення виробництва легального алкоголю

“Загалом можна сказати, що 30% — це досить багато. Тому що в Україні десь 10 років споживання і виробництво алкоголю зменшуються, але зменшуються не такими великими кроками, а десь на 1-2%. Тому, коли йдеться про те, що виробництво скоротилось на 30%, то зрозуміло, що цьому передувало кілька причин. На це впливає, зокрема, і ставка акцизного збору, і мінімальна роздрібна ціна”, — сказав він.



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При цьому, за словами експерта, тіньове виробництво алкоголю в країні дійсно зростає.

“Коли ми говоримо про тіньовий обіг спиртного, то ми розуміємо, що це і домашнє виробництво, бо багатьом купувати алкоголь у магазинах стало не по кишені. Тому якщо і говорити про те, що українці стали менше пити, то лише легального алкоголю”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%.