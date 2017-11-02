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Эксперт рассказал, зачем Хомутыннику могли понадобиться акции крупнейшего агрохолдинга страны

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КИЕВ. 2  ноября. УНН. В преддверии возможного снятия моратория с продажи земли вспомнилось событие 2015 года, когда собственником 5% акций крупнейшего агохолдинга страны “Кернел” стал бывший глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп Виталий Хомутинник. Эксперт Руслан Бортник предполагает, что, скорее всего, это только бизнес, но при этом не исключает, что такие инвестиции связаны с возможной отменой моратория на продажу земли. Об этом он заявил в комментарии УНН.

“Я думаю, что это просто удачная инвестиция с точки зрения Хомутинника. Он вложил финансовые ресурсы, которыми владеет. Вряд ли бы ему эти 5% подарили. Точно не скажу, но похоже на инвестицию и попытку сберечь деньги, вложив их в один из самых прогрессирующих в Украине аграрный бизнес”, - отметил он.

Р.Бортник уверен, что все бизнесмены так сделали, и теперь покорно ждут отмены моратория.

“Сегодня в Украине не осталось бизнесменов, которые не вложились в агросферу. Все вложились и все ждут снятия моратория. Это может быть некое заблаговременное вложение - инвестиции в будущее. Не все же деньги в биткоины вкладывать”, - отметил эксперт.

Однозначно оценить эту покупку акций не решился даже сторожила парламента, нардеп четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин.

"Учитывая, что крупные операторы земельного рынка собрали уже от 300 до 500 тысяч га земли, можно только представить себе кто на них работает. И можно рассматривать различные варианты", - сказал Ю.Кармазин.

Он подчеркнул, что пока не будет доказательств политического лоббизма со стороны В.Хомутинника в пользу "Кернел", винить его не в чем, можно только предполагать, что это могло значить. Но вместе с тем, ситуация неординарная, отметил Ю.Кармазин.

"5% в этой компании - это очень серьезная доля. Мне не известно, чтобы украинские бизнесмены или политики имели такие большие доли в таких компаниях", - сказал он.

При этом, похоже, аграрные инвестиции В.Хомутинника могут внести некий раздор в парламентской группе “Видродження”. Некоторые члены этой группы, к примеру, Антон Яценко категорически против отмены моратория на продажу земли.

"Мне абсолютно все равно, чем владеет господин Хомутынник. Это его личное дело. Я народный депутат и меня выбирал не Хомутынник, а простые люди. Поэтому позиция моих избирателей на округе, а я мажоритарщик в Черкасской области, однозначна. Люди категорически этого не хотят и боятся", - сказал он.

Напомним, В.Хомутинник приобрел 5% акций компании “Кернел” через свой инвестиционный бизнес Cascade Investment Fund. "Кернел" контролируется бизнесменом Андреем Веревским и входит в ТОП-5 самых крупных латифундистов страны. Земельный банк этой компании составляет 385 тысяч га.

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