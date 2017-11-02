Експерт розповів, навіщо Хомутиннику могли знадобитися акції найбільшого агрохолдінгу країни

"Я думаю, що це просто вдала інвестиція з точки зору Хомутинника. Він вклав фінансові ресурси, якими володіє. Навряд чи б йому ці 5% подарували. Точно не скажу, але схоже на інвестицію і спробу зберегти гроші, вклавши їх у один з найбільш прогресуючих в Україні аграрний бізнес", - зазначив він.

Р.Бортнік впевнений, що всі бізнесмени так зробили, і тепер покірно чекають скасування мораторію.

"Сьогодні в Україні не залишилося бізнесменів, які не вклалися в агросферу. Всі вклалися і всі чекають зняття мораторію. Це може бути якесь завчасне вкладення-інвестиції в майбутнє. Не всі ж гроші в біткоіни вкладати", - зазначив експерт.

Однозначно оцінити цю покупку акцій не наважився навіть вартувала парламенту, нардеп чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін.

"З огляду на те, що великі оператори земельного ринку зібрали вже від 300 до 500 тисяч га землі, можна тільки уявити собі, хто на них працює. І можна розглядати різні варіанти", - сказав Ю.Кармазін.

Він підкреслив, що поки не буде доказів політичного лобізму з боку В.Хомутінніка на користь "Кернел", звинувачувати його нема в чому, можна тільки припускати, що це могло означати. Але разом з тим, ситуація неординарна, зазначив Ю.Кармазін.

"5% в цій компанії - це дуже серйозна частка. Мені не відомо, щоб українські бізнесмени чи політики мали такі великі частки в таких компаніях", - сказав він.

При цьому, схоже, аграрні інвестиції В.Хомутінніка можуть внести якийсь розбрат в парламентській групі "Відродження". Деякі члени цієї групи, наприклад, Антон Яценко категорично проти скасування мораторію на продаж землі.

"Мені абсолютно все одно, чим володіє пан Хомутинник. Це його особиста справа. Я народний депутат і мене обирав не Хомутинник, а прості люди. Тому позиція моїх виборців на окрузі, а я мажоритарник в Черкаській області, однозначна. Люди категорично цього не хочуть і бояться", - сказав він.

Нагадаємо, В.Хомутіннік придбав 5% акцій компанії "Кернел" через свій інвестиційний бізнес Cascade Investment Fund. "Кернел" контролюється бізнесменом Андрієм Веревським і входить в ТОП-5 найбільших латифундистів країни. Земельний банк цієї компанії становить 385 тисяч га.