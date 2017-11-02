Експерт розповів, навіщо Хомутиннику могли знадобитися акції найбільшого агрохолдінгу країни

ukru
15:10 • 46803 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 81510 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 97392 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 135359 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 107303 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 101849 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 130166 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 119648 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 122393 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 196344 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.2 м/с
60 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 176449 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 123957 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 93151 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 46553 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 88713 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 88713 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 135412 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 176449 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 196363 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 213336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 46476 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 93098 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 136916 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 126831 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 157519 перегляди
Актуальне
Експерт розповів, навіщо Хомутиннику могли знадобитися акції найбільшого агрохолдінгу країни

Експерт розповів, навіщо Хомутиннику могли знадобитися акції найбільшого агрохолдінгу країни

Київ • УНН

 • 19295 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Напередодні можливого зняття мораторію з продажу землі згадалася подія 2015 року, коли власником 5% акцій найбільшого агохолдінга країни "Кернел" став колишній глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики, нардеп Віталій Хомутинник. Експерт Руслан Бортник передбачає, що, швидше за все, це тільки бізнес, але при цьому не виключає, що такі інвестиції пов'язані з можливим скасуванням мораторію на продаж землі. Про це він заявив в коментарі УНН.

"Я думаю, що це просто вдала інвестиція з точки зору Хомутинника. Він вклав фінансові ресурси, якими володіє. Навряд чи б йому ці 5% подарували. Точно не скажу, але схоже на інвестицію і спробу зберегти гроші, вклавши їх у один з найбільш прогресуючих в Україні аграрний бізнес", - зазначив він.

Р.Бортнік впевнений, що всі бізнесмени так зробили, і тепер покірно чекають скасування мораторію.

"Сьогодні в Україні не залишилося бізнесменів, які не вклалися в агросферу. Всі вклалися і всі чекають зняття мораторію. Це може бути якесь завчасне вкладення-інвестиції в майбутнє. Не всі ж гроші в біткоіни вкладати", - зазначив експерт.

Однозначно оцінити цю покупку акцій не наважився навіть вартувала парламенту, нардеп чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін.

"З огляду на те, що великі оператори земельного ринку зібрали вже від 300 до 500 тисяч га землі, можна тільки уявити собі, хто на них працює. І можна розглядати різні варіанти", - сказав Ю.Кармазін.

Він підкреслив, що поки не буде доказів політичного лобізму з боку В.Хомутінніка на користь "Кернел", звинувачувати його нема в чому, можна тільки припускати, що це могло означати. Але разом з тим, ситуація неординарна, зазначив Ю.Кармазін.

"5% в цій компанії - це дуже серйозна частка. Мені не відомо, щоб українські бізнесмени чи політики мали такі великі частки в таких компаніях", - сказав він.

При цьому, схоже, аграрні інвестиції В.Хомутінніка можуть внести якийсь розбрат в парламентській групі "Відродження". Деякі члени цієї групи, наприклад, Антон Яценко категорично проти скасування мораторію на продаж землі.

"Мені абсолютно все одно, чим володіє пан Хомутинник. Це його особиста справа. Я народний депутат і мене обирав не Хомутинник, а прості люди. Тому позиція моїх виборців на окрузі, а я мажоритарник в Черкаській області, однозначна. Люди категорично цього не хочуть і бояться", - сказав він.

Нагадаємо, В.Хомутіннік придбав 5% акцій компанії "Кернел" через свій інвестиційний бізнес Cascade Investment Fund. "Кернел" контролюється бізнесменом Андрієм Веревським і входить в ТОП-5 найбільших латифундистів країни. Земельний банк цієї компанії становить 385 тисяч га.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$277.85
Brent
$73.07
Bitcoin
$86,848.40
S&P 500
$5,690.14
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,091.99
Ethereum
$2,001.33