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Эксперт рассказал, повлияет ли снижение курса доллара на удешевление нового жилья

Эксперт рассказал, повлияет ли снижение курса доллара на удешевление нового жилья

Киев  •  УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Рынок первичной недвижимости привязан к гривне, а потому снижение курса доллара не повлечет за собой снижение цен. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Сергей Костецький.

“Дело в том, что вторичный рынок у нас долларовый. Первичный рынок — гривневый. Это первый аргумент, почему не стоит ждать удешевления жилья на первичном рынке. Плюс большинство материалов, которые используют при строительстве нового жилья, они не импортные. Поэтому нет, падение доллара не повлечет за собой снижения стоимости жилья на первичном рынке”, — считает эксперт.

Костецкий также отметил, что важное значение имеет себестоимость строительства.

“И еще у нас стоимость жилья на первичном рынке зависит ведь не только от доллара, а от себестоимости строительных материалов, например. Та рентабельность, которая сегодня есть у застройщиков — а это 20%, они ее снижать не будут. Покупают и так хорошо, кстати, первичку”, — отметил эксперт.

Костецкий считает, что первичка сегодня по цене привлекательнее вторичного рынка.

Как сообщал УНН, эксперты считают осень наиболее активным сезоном на рынке недвижимости.

Застройщики также прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет очень активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.

“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!” — отмечает президент “Киевгорстроя”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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