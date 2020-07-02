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Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия - это ничто иное, как обычная ротация, и к экономическим последствиям для жизни украинцев, таких, как колебания курса валют, она не приведет. Такое мнение журналисту УНН высказал экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук.

"Я считаю, что с отставкой господина Смолия уже затянули достаточно серьезно, потому что мы понимаем, что это - полностью команда госпожи Гонтаревой, все его заместители были сформированы еще в те времена, соответственно, достаточно странно основу регулятора составляют люди, которые были еще при бывшем президенте. Во-вторых, я считаю, что Нацбанк в последние годы работал в большей степени на внешние источники влияния, чем на национальные интересы Украины. Соответственно, возврат НБУ под четкий контроль, например, Верховной Рады, является одной из ключевых задач", - сказал Гарбарук.

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Он отметил, что видит в нынешней ситуации больше положительных, чем отрицательных факторов.

"На сегодня нет никаких предпосылок из-за того, что изменится глава Национального банка, для курсовых колебаний. Они могут быть только в одном случае - если определенные группы финансовых влияний, определенные финансовые спекулянты будут пытаться на этом заработать", - отметил он.

В то же время, по словам эксперта, на данный момент со стороны государства, в частности Президента, Премьер-министра, законодательной ветви власти, должны быть предприняты все необходимые действия и коммуникации, которые будут говорить о том, что отставка Смолия - это абсолютно нормальная ротация одного из руководителей НБУ.

Он привел несколько фактов, чтобы подкрепить свои слова.

"Я вообще считаю, что факт первый, мы получаем транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов. При этом, если посмотреть заявления господина Смолия, они за апрель-май скупили на рынке Украины валюты на 1,8 млрд долларов. То есть, с одной стороны мы делаем все, чтобы получить просто невероятно дорогие кредитные средства, при этом оказывается, что у нашего Нацбанка были собственные ресурсы, которые он, вместо того, чтобы дальше направлять их в экономику страны, просто скупает валюту. Что он делает? Поддерживает тот курс валюты, который есть на сегодняшний день", - отметил Гарбарук.

Он пояснил, что, если бы банк не выкупал валюту с рынка, курс был бы еще ниже, причем значительно ниже.

Другой факт, по его словам, - это заявления Смолия о снижении учетной ставки до 6%.

"Еще бы они это сделали, если бы Зеленский на ниих каждый день не давил. Это было одно из его предвыборных обещаний", - добавил он.

Говоря о рисках потерять поддержку международных партнеров, в частности Международного валютного фонда, эксперт высказал мнение, что Украина в состоянии прожить без кредитов МВФ.

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"Мы можем отойти от ситуации, когда наш Нацбанк руководствуется из лондонского Сити. Он должен руководствоваться только из зданий на Грушевского и Институтской, из Киева. Он должен руководствоваться из Верховной Рады Украины, взаимодействовать с Кабинетом министров Украины и работать в русле тех обязательств, которые взял на себя Президент Украины, когда приходил к власти. Это так называемое недовольство, которое высказывается где-то из других краев, говорит о том, что НБУ руководствуется оттуда... Я считаю, что в большей степени нам кредит был навязан. У нас достаточно большой золотовалютный запас, у нас не было никакой необходимости брать эти средства у МВФ", - подчеркнул экономист.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

2 июля Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления № 3772 об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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