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Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Відставка очільника Національного банку України Якова Смолія – це ніщо інше, як звичайна ротація, і до економічних наслідків для життя українців, зокрема таких, як коливання курсу валют, вона не призведе. Таку думку журналісту УНН висловив економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук.

“Я вважаю, що з відставкою пана Смолія вже затягнули достатньо серйозно, тому що ми розуміємо, що це — повністю команда пані Гонтаревої, всі його заступники були сформовані ще в ті часи, відповідно, достатньо дивно основу регулятора складають люди, які були ще за минулого президента. По-друге, я вважаю, що Нацбанк в останні роки працював в більшій мірі на зовнішні джерела впливу, аніж на національні інтереси України. Відповідно, повернення НБУ під чіткий контроль, наприклад, Верховної Ради, є одним із ключових завдань”, — сказав Гарбарук.

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Він зазначив, що бачить у нинішній ситуації більше позитивних, аніж негативних факторів.

“На сьогодні немає ніяких передумов через те, що буде змінено очільника Національного банку, для курсових коливань. Вони можуть бути тільки в одному випадку — якщо певні групи фінансових впливів, певні фінансові спекулянти будуть намагатись на цьому заробити”, — зазначив він.

Водночас, зі слів експерта, наразі з боку держави, зокрема Президента, Прем’єр-міністра, законодавчої гілки влади, мають бути зроблені всі необхідні дії і комунікації, які будуть казати про те, що відставка Смолія — це абсолютно нормальна ротація одного з очільників НБУ.

Він навів декілька фактів, щоб підкріпити свої слова.

“Я взагалі вважаю, що, факт перший, ми отримуємо транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. При цьому, якщо подивитись заяви пана Смолія, вони за квітень-травень скупили на ринку України валюти на 1,8 млрд доларів. Тобто, з однієї сторони ми робимо все, щоб отримати просто неймовірно дорогі кредитні кошти, при цьому виявляється, що у нашого Нацбанку були власні ресурси, які він, замість того, щоб далі направляти їх в економіку країни, просто скуповує валюту. Що він робить? Підтримує той курс валюти, який є на сьогоднішній день”, — зазначив Гарбарук.

Він пояснив, що, якби банк не викуповував валюту з ринку, курс був би ще нижчий, при чому значно нижчий.

Інший факт, з його слів, — це заяви Смолія про зниження облікової ставки до 6%.

“Ще би вони це зробили, якби Зеленський їх кожен день не тиснув. Це була одна з його передвиборчих обіцянок”, — додав він.

Говорячи про ризики втратити підтримку міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду, експерт висловив думку, що Україна в змозі прожити без кредитів МВФ.

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“Ми можемо відійти від ситуації, коли наш Нацбанк керується з лондонського Сіті. Він має керуватись тільки з будівель на Грушевського та Інститутській, з Києва. Він має керуватись з Верховної Ради України, взаємодіяти з Кабінетом міністрів України і працювати в руслі тих зобов’язань, які взяв на себе Президент України, коли приходив до влади. Це так зване незадоволення, яке висловлюється десь з інших країв, говорить про те, що НБУ керується звідти... Я вважаю, що в більшій мірі нам кредит був нав’язаний. У нас достатньо великий золотовалютний запас, у нас не було ніякої потреби брати ці кошти в МВФ”, — підкреслив економіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

2 липня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови № 3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

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