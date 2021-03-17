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Эксперт прокомментировал скандал с адвокатом шведского гиганта Scania в Украине

Эксперт прокомментировал скандал с адвокатом шведского гиганта Scania в Украине

Киев  •  УНН

 • 14246 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Накануне первого апелляционного судебного заседания адвокат шведского инвестора Scania Станислав Ена (АО VB Partners) публично угрожал уголовным делом второму участнику конфликта - владельцу украинской компании "Журавлына". В ходе судебного процесса выяснилось, что у самого представителя Scania есть проблемы с профессиональной документацией, что может означать многое: от небрежности или уклонения от уплаты налогов до нарушения уголовного законодательства. В комментарии УНН юрист Ростислав Кравец объяснил, почему адвокат работает на основании ордеров, которые не соответствуют форме его работы, и с чем это может быть связано.

Цитата:

"Адвокат должен осуществлять деятельность в трех формах: либо это индивидуальная деятельность, или это деятельность в виде адвокатского бюро, или это деятельность в виде адвокатского объединения. И об этом указывается непосредственно в профиле адвоката - в Едином реестре адвокатов Украины. Учитывая то, что каким-то образом появляются ордера, не соответствующие форме работы адвоката, то, конечно, здесь есть вопрос к этому адвокату и к руководителю объединения, который такие ордера подписывает", - объясняет юрист.

Детали

Кравец отдельно подчеркнул, что, в случае отсутствия адвоката Ены и его адвокатского объединения в Едином государственном реестре юридических лиц, возникает вопрос о его полномочиях представлять интересы клиента.

"В случае, если действительно одно из этих источников информации не подтверждено, конечно, есть вопрос о наличии полномочий у этого адвоката представлять интересы клиента именно от объединения из-за того, что он не входит в него и осуществляет свою адвокатскую деятельность индивидуально, а ордер выдает от объединения. То есть - это не правильно", - отметил юрист.

Он также отметил, что на основе этих данных трудно сделать вывод, есть ли в действиях адвоката Станислава Ены попытка уклониться от уплаты налогов. Ответ сможет дать только Государственная налоговая служба Украины, к которой УНН уже обратился за разъяснениями.

По словам юриста, сама компания Scania могла даже не знать о таких ошибках в ордерах, на которые имеет право обратить внимание суд в ходе заседания.

"Scania может даже и не знать. Здесь вопрос в том, кто подает этот ордер. Ордер подает лицо, принимающее участие в заседании, и, соответственно, к нему вопросы. А компания-клиент может даже и не знать. Может, адвокат когда-то был в этом объединении и у него остались ордера, которые он просто безосновательно использует", - разъяснил Кравец.

Что было ранее

Впрочем, стоит напомнить, что за самой компанией Scania не только в Украине, но и в мире тянется "шлейф" коррупционных скандалов, как в случае с систематической культурой взяточничества в Индии. И сейчас акционеры, которые приобрели акции компании на Стокгольмской фондовой бирже (среди которых даже шведский пенсионный страховой фонд) возмущены тем, что Scania скрыла от них свои коррупционные схемы по подкупу индийских чиновников.

В Украине шведский производитель грузовиков отметился не только нарушениями условий договора сотрудничества и его расторжении с бывшим дилером "Журавлына", но и политизацией процесса с украинцами посредством привлечения Посольства Швеции и народных депутатов из партии "Слуга народа". Даже в Европе Scania умудрилась нарушить антимонопольное законодательство и стать участницей картельного сговора, за что была оштрафована Европейской комиссией на 880 млн евро.

Ожидается

Следующее судебное заседание Северного апелляционного суда по делу Scania против "Журавлыны" состоится 19 марта, в пятницу. Украинское представительство шведского гиганта обжалует решение суда первой инстанции, которым Scania обязали выплаты украинской компании 123 млн грн компенсации.

Напомним, что ожидается также судебный процесс с участием бывшего дилера - киевского "Проскан" - относительно взыскания со Scania Украина почти 170 млн грн.

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