Експерт прокоментував скандал з адвокатом шведського гіганта Scania в Україні

ukru
21:00 • 26037 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 59277 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 51880 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 96802 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 62315 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95901 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116206 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144602 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184125 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311609 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103252 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101178 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104292 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100390 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93869 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58348 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311609 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245804 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339478 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63682 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109985 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110781 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107745 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121172 перегляди
Актуальне
Експерт прокоментував скандал з адвокатом шведського гіганта Scania в Україні

Експерт прокоментував скандал з адвокатом шведського гіганта Scania в Україні

Київ • УНН

 • 14249 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Напередодні першого апеляційного судового засідання адвокат шведського інвестора Scania Станіслав Єна (АО VB Partners) публічно погрожував кримінальною справою другому учаснику конфлікту — власнику української компанії “Журавлина”. Під час судового процесу з’ясувалося, що у самого представника Scania є проблеми з професійною документацією, які можуть означати багато: від недбалості або ухиляння від сплати податків до порушення кримінального законодавства. У коментарі УНН юрист Ростислав Кравець пояснив, чому адвокат працює на підставі ордерів, які не відповідають формі його роботи, та з чим це може бути пов’язано.

Цитата:

“Адвокат має здійснювати діяльність у трьох формах: або це індивідуальна діяльність, або це діяльність у вигляді адвокатського бюро, або це діяльність у вигляді адвокатського об’єднання. І про це зазначається безпосередньо у профайлі адвоката — у Єдиному реєстрі адвокатів України. З огляду на те, що якимось чином з’являються ордери, які не відповідають формі роботи адвоката, то, звичайно, тут є питання до цього адвоката і до керівника об’єднання, який такі ордери підписує”, — пояснює юрист.

Деталі

Кравець окремо підкреслив, що, у випадку відсутності адвоката Єни та його адвокатського об’єднання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, виникає питання щодо його повноважень представляти інтереси клієнта.

“У разі, якщо дійсно жодне з цих джерел інформації не підтверджене, звичайно, є питання стосовно наявності повноважень у цього адвоката представляти інтереси клієнта саме від об’єднання через те, що він не входить у нього і здійснює свою адвокатську діяльність індивідуально, а ордер видає від об’єднання. Тобто — це не правильно”, — зауважив юрист.

Він також зазначив, що на основі цих даних важко зробити висновок, чи є у діях адвоката Станіслава Єни спроба ухилитися від сплати податків. Відповідь зможе дати виключно Державна податкова служба України, до якої УНН уже звернувся за роз’ясненнями.

За словами юриста, сама компанія Scania могла навіть не знати про такі помилки в ордерах, на які має право звернути увагу суд під час засідання.

“Scania може навіть і не знати. Тут питання в тому, хто подає цей ордер. Ордер подає особа, яка бере участь у засіданні, тож, відповідно, до неї питання. А компанія-клієнт може навіть і не знати. Може, адвокат колись був у цьому об’єднанні й у нього залишилися ордери, які він просто безпідставно використовує”, — роз’яснив Кравець.

Що було раніше

Утім, варто нагадати, що за самою компанією Scania не лише в Україні, але й у світі тягнеться “шлейф” корупційних скандалів, як у випадку з систематичною культурою хабарництва в Індії. І зараз акціонери, які придбали акції компанії на Стокгольмській фондовій біржі (серед яких навіть шведський пенсійний страховий фонд) обурені тим, що Scania приховала від них свої корупційні оборудки з підкупу індійських можновладців.

В Україні шведський виробник вантажівок відзначився не лише порушеннями умов договору співпраці та його розірвання з колишнім дилером “Журавлина”, але й політизацією судового процесу з українцями за допомогою залучення Посольства Швеції та народних депутатів із партії “Слуга народу”. Навіть у Європі Scania примудрилася порушити антимонопольне законодавство та стати учасницею картельної змови, за що була оштрафована Європейською комісією на 880 мільйонів євро.

Очікується

Наступне судове засідання Північного апеляційного суду у справі Scania проти “Журавлини” відбудеться 19 березня у п’ятницю. Українське представництво шведського гіганта оскаржує рішення суду першої інстанції, яким Scania зобов’язали виплати українській компанії 123 млн грн компенсації.

Нагадаємо, що очікується також судовий процес за участю колишнього дилера — київського “Проскан” — стосовно стягнення зі Scania Україна майже 170 млн грн. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79