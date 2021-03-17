Експерт прокоментував скандал з адвокатом шведського гіганта Scania в Україні

Цитата:

“Адвокат має здійснювати діяльність у трьох формах: або це індивідуальна діяльність, або це діяльність у вигляді адвокатського бюро, або це діяльність у вигляді адвокатського об’єднання. І про це зазначається безпосередньо у профайлі адвоката — у Єдиному реєстрі адвокатів України. З огляду на те, що якимось чином з’являються ордери, які не відповідають формі роботи адвоката, то, звичайно, тут є питання до цього адвоката і до керівника об’єднання, який такі ордери підписує”, — пояснює юрист.

Деталі

Кравець окремо підкреслив, що, у випадку відсутності адвоката Єни та його адвокатського об’єднання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, виникає питання щодо його повноважень представляти інтереси клієнта.

“У разі, якщо дійсно жодне з цих джерел інформації не підтверджене, звичайно, є питання стосовно наявності повноважень у цього адвоката представляти інтереси клієнта саме від об’єднання через те, що він не входить у нього і здійснює свою адвокатську діяльність індивідуально, а ордер видає від об’єднання. Тобто — це не правильно”, — зауважив юрист.

Він також зазначив, що на основі цих даних важко зробити висновок, чи є у діях адвоката Станіслава Єни спроба ухилитися від сплати податків. Відповідь зможе дати виключно Державна податкова служба України, до якої УНН уже звернувся за роз’ясненнями.

За словами юриста, сама компанія Scania могла навіть не знати про такі помилки в ордерах, на які має право звернути увагу суд під час засідання.

“Scania може навіть і не знати. Тут питання в тому, хто подає цей ордер. Ордер подає особа, яка бере участь у засіданні, тож, відповідно, до неї питання. А компанія-клієнт може навіть і не знати. Може, адвокат колись був у цьому об’єднанні й у нього залишилися ордери, які він просто безпідставно використовує”, — роз’яснив Кравець.

Що було раніше

Утім, варто нагадати, що за самою компанією Scania не лише в Україні, але й у світі тягнеться “шлейф” корупційних скандалів, як у випадку з систематичною культурою хабарництва в Індії. І зараз акціонери, які придбали акції компанії на Стокгольмській фондовій біржі (серед яких навіть шведський пенсійний страховий фонд) обурені тим, що Scania приховала від них свої корупційні оборудки з підкупу індійських можновладців.

В Україні шведський виробник вантажівок відзначився не лише порушеннями умов договору співпраці та його розірвання з колишнім дилером “Журавлина”, але й політизацією судового процесу з українцями за допомогою залучення Посольства Швеції та народних депутатів із партії “Слуга народу”. Навіть у Європі Scania примудрилася порушити антимонопольне законодавство та стати учасницею картельної змови, за що була оштрафована Європейською комісією на 880 мільйонів євро.

Очікується

Наступне судове засідання Північного апеляційного суду у справі Scania проти “Журавлини” відбудеться 19 березня у п’ятницю. Українське представництво шведського гіганта оскаржує рішення суду першої інстанції, яким Scania зобов’язали виплати українській компанії 123 млн грн компенсації.

Нагадаємо, що очікується також судовий процес за участю колишнього дилера — київського “Проскан” — стосовно стягнення зі Scania Україна майже 170 млн грн.